Eczéma chronique des mains : le vécu n’est pas le même pour les hommes et les femmes

L'ESSENTIEL Le fardeau de l’Eczéma Chronique des Mains est plus lourd pour les hommes que pour les femmes (79.5 % des hommes rapportent un niveau de stress important lié à la maladie vs 70.2 % pour les femmes).

De même, l’impact négatif de la pathologie sur la qualité de vie est plus important chez les hommes que chez les femmes (48.1 % des hommes en souffrent vs 33.1 % des femmes).

L’Eczéma Chronique des Mains touche en particulier les femmes adultes, car il est souvent provoqué et aggravé par des produits ménagers ou professionnels.

Selon une nouvelle enquête de l’Association Française de l’Eczéma, l’Eczéma Chronique des Mains (ECM) n’est pas vécu de la même manière par les hommes et les femmes.

Eczéma Chronique des Mains (ECM) : 79,5 % des hommes touchés souffrent de stress

L’étude révèle ainsi que le fardeau de l’ECM est plus lourd pour les hommes que pour les femmes (79,5 % des hommes rapportent un niveau de stress important lié à la maladie vs 70,2 % pour les femmes). De même, l’impact négatif de la pathologie sur la qualité de vie est plus important chez les hommes que chez les femmes (48,1 % des hommes en souffrent vs 33,1 % des femmes).

"Concernant l’observance thérapeutique, 89,4 % des patients atteints d’ECM suivent les recommandations et les traitements de leur médecin quels que soient la nature de la médication et le type de professionnel de santé qui assure la prise en charge", peut-on également lire dans le rapport. "En revanche, contrairement au sexe, l’âge du patient apparait comme un facteur prédictif de l’observance thérapeutique : les plus âgés suivent davantage les traitements que les plus jeunes", détaille le document.

Autre enseignement du sondage : parmi les personnes dont la qualité de vie est la plus dégradée par l’eczéma des mains, 79 % des malades présentent un eczéma localisé sur les doigts et 69,5 % sur les paumes. Parmi les principaux symptômes associés à la maladie de peau, les démangeaisons (73 %), les douleurs (66 %), la sensation de brûlures (62 %) et les mains rouges enflammées (35 %) sont les plus cités par les sondés.

"A noter que l’ECM conduit souvent les patients à réduire leurs relations sociales, ce qui peut aussi impacter la qualité de vie", précise l’Association Française de l’Eczéma. "En cas d’atteinte unilatérale généralement plus visible par asymétrie, les patients peuvent aussi être tentés de s’isoler parce qu’ils craignent que leur autre main soit affectée", ajoute-t-elle.

L’Eczéma Chronique des Mains (ECM) touche plus les femmes adultes

L’Eczéma Chronique des Mains est une dermatose inflammatoire chronique non contagieuse. En dehors des crises, elle se manifeste par une peau sèche et poreuse. Lors des poussées, la maladie provoque des plaques rouges, sèches ou suintantes, des vésicules, des croutes et des oedèmes accompagnés de fortes démangeaisons (qui a leur tour génèrent des lésions, NDLR).



L’Eczéma Chronique des Mains touche plus les femmes adultes, car il est souvent provoqué et aggravé par des produits ménagers ou professionnels.

L’eczéma sous toutes ses formes (eczéma atopique, eczéma des main, eczéma de contact) concerne 2,5 millions de Français de plus de 18 ans.