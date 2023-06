Eczéma : comment choisir sa crème solaire lorsque l’on en souffre ?

L'ESSENTIEL Une enquête de l’association révèle que 42 % des personnes atteintes d’eczéma ont des difficultés à trouver une crème solaire qui leur convient.

Pour une protection solaire optimale, il est conseillé aux patients de se procurer une crème indice 50 au minimum.

Les adultes souffrant de dermatite atopique devraient aussi privilégier des filtres solaires minéraux.

Pour les personnes souffrant d’eczéma, le choix d’une crème solaire adaptée à leur peau est essentiel. Elles doivent opter pour une crème qui protège leur épiderme fragile des coups de soleil, qui ne brûle pas lorsqu’elle est appliquée sur les plaques, qui n’assèche pas la peau et qui, bien sûr, ne déclenche pas de réaction allergique avec à la clé, une nouvelle poussée inflammatoire, localisée ou généralisée, d'après l’Association française de l’eczéma.

Problème : une protection regroupant ces différents critères est difficile à trouver. D’après un sondage, mené par l’association auprès de 236 patients, 42 % des adultes atopiques ont du mal à trouver une crème solaire qui leur convient, 49 % des personnes choisissent leur produit en fonction de la composition, 46 % de la texture, 42 % du prix.

Quelle crème solaire choisir en cas d’eczéma ?

Selon l’Association française de l’eczéma, la protection solaire doit être optimale, en particulier chez les jeunes enfants, en cas de dermatite atopique. Elle recommande de choisir pour une crème solaire indice 50 au minimum et d’écarter les produits contenant du parfum et de l’alcool. Autre conseil : faire attention aux filtres solaires. Certains, comme l’oxybenzone ou l’octocrylène, sont à éviter car les risques d’allergies existent.

"Contrairement aux crèmes dites organiques contenant des composants chimiques qui pénètrent dans l’épiderme, les crèmes solaires à filtres UV minéraux sont d’origine naturelle et contiennent des particules de métal inerte (type dioxyde de zinc ou de titane) qui restent à la surface de la peau, et qui réfléchissent les rayons du soleil. Bien que la texture des crèmes minérales soit souvent épaisse et laisse un film blanc sur la peau après l’application, ces crèmes sont moins irritantes donc mieux tolérées par les patients atteints d’eczéma", explique l’association.

Eczéma : comment tester la tolérance de sa peau à un nouveau produit solaire ?

L’association préconise de :