Eczéma : 63 % des patients ont connu une errance thérapeutique

L'ESSENTIEL 63 % des patients atteints d'eczema ont connu une période d'errance avant de trouver un traitement qui leur convient.

Seuls 54.3% des patients sondés ont déclaré que le dermatologue leur avait prescrit le traitement adéquat.

13% des patients adultes sont découragés et ne croient plus à une amélioration de leur situation médicale.

Réalisé par l'Association Française de l'Eczéma avec le soutien d'Almirall, la publication d’un nouveau baromètre sur la dermatite atopique a pour but de dresser l'état du parcours de soin des malades adultes et de mieux cerner leurs attentes vis-à-vis de leur prise en charge.

Le baromètre rapporte notamment que 63% des patients ont connu une période d'errance avant de trouver un traitement qui leur convient. "Cette situation a duré plusieurs mois dans certains cas (47.5%) voire plusieurs années (33.2% des cas)", complète le rapport.

Sensations de brûlure

Par ailleurs, seuls 54.3% des patients sondés ont déclaré que le dermatologue leur avait prescrit le traitement adéquat. "Parmi les patients ayant consulté un dermatologue en milieu hospitalier, 50% ont été orientés par un médecin généraliste et 25.8% par un dermatologue libéral", précise l’étude.

Selon une autre enquête de l'Association Française de l'Eczéma, 13% des patients adultes sont découragés et ne croient plus à une amélioration de leur situation médicale. 55% des malades disent également souffrir d'un sommeil perturbé plus de 5 nuits par semaine, et 75% des patients ressentent un impact de leur pathologie de peau sur leur vie sexuelle.

L’eczéma est une maladie de la peau évoluant par poussées qui se manifestent par des démangeaisons intenses, des plaques rouges, des squames, des croûtes, des lésions, un épaississement de la peau, des vésicules suintantes, des infections cutanées, des douleurs, des oedèmes ou encore des sensations de brûlure.

Traitement

Le traitement classique de l’eczéma repose sur deux principes : l’hydratation quotidienne de la peau pour éviter la sécheresse cutanée et la thérapie immédiate en cas d’inflammation. "Pour les cas modérés à sévères, de nouvelles solutions sont disponibles" conclut l’association de patient, avant de rappeler pour finir que l’eczéma touche 2,5 millions de Français.