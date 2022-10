Eczéma ou mains sèches : les signes qui font la différence

L'ESSENTIEL Les personnes qui ont eu de l'eczéma (dermatite atopique) dans leur enfance ont un risque plus élevé de développer un eczéma des mains.

Des mains sèches, qui tirent, voire qui grattent. Et si ce n’était pas une simple sécheresse cutanée ? Cela pourrait être un eczéma des mains. L’American Academy of Dermatology donne des conseils pour repérer cette pathologie courante, dans un communiqué paru le 27 septembre 2022.

Les nombreux symptômes de l’eczéma des mains

"Si vos mains sont extrêmement sèches et douloureuses et que l'utilisation d'une crème hydratante tout au long de la journée n'aide pas à les soulager, il est possible que ce soit un eczéma des mains", prévient la Dr Dawn Davis, dermatologue à la Mayo Clinic de Rochester (États-Unis). Généralement, la maladie se manifeste par des plaques d’irritation, dont la couleur va du rouge au gris en passant par le brun. Cela peut engendrer des démangeaisons, une sensation de brûlure, la formation de cloques ou de crevasses, voire des saignements. Si en plus d’une sécheresse cutanée, vous présentez l’un de ces symptômes alors c’est probablement de l’eczéma.

Quelles sont les causes de l’éczéma des mains ?

"Sans traitement approprié, ni mesures préventives, l'eczéma des mains peut s’aggraver", alerte la Dr Dawn Davis. Pour agir sur la maladie, il faut en comprendre les causes. "L'eczéma des mains peut apparaître à cause de différents déclencheurs, poursuit la dermatologue. Certains patients verront une irritation apparaître suite à des températures plus fraîches et sèches, tandis que pour d'autres, cela peut s'aggraver pendant les mois les plus chauds en raison de la transpiration." Chez certaines personnes, des mains mouillées et mal séchées pourront provoquer une poussée, quand chez d’autres, elle sera la conséquence d’une réaction allergique. "Les produits chimiques comme les solvants, les détergents et le ciment peuvent augmenter les risques", indique l’American Academy of Dermatology. Le latex ou les bijoux en métal peuvent aussi générer une réaction allergique.

La prévention est la meilleure manière d’agir contre l’eczéma des mains

Selon la Dr Dawn Davis, le principal traitement de l’eczéma est une routine adaptée à cette peau sensible. Il faut ainsi utiliser des nettoyants doux pour l’hygiène des mains, ne pas se les laver trop souvent et bien les rincer, notamment entre les doigts. Ensuite, il est important de les sécher doucement avec une serviette, plutôt qu’à l’air libre. La dermatologue conseille d’utiliser des crèmes et des onguents sans parfum. En cas de contact avec des substances allergènes, le port de gants est recommandé. Lors d’une crise, elle explique qu’il existe une technique pour soulager les mains : préparer une solution à base de vinaigre blanc, "efficace pour prévenir les infections et tuer les bactéries". Il s'agit de diluer du vinaigre blanc avec de l'eau. "Le patient trempe un linge dans le mélange, l'essore, et l’enroule autour de sa main comme un burrito, puis met une chaussette blanche par dessus pendant plusieurs heures ou avant d'aller au lit", précise-t-elle. En cas d’eczéma persistant, elle insiste sur la nécessité de consulter un professionnel de santé, pour trouver le traitement le plus adapté.