Eczéma : avoir un chien pourrait protéger de cette maladie cutanée

L'ESSENTIEL 50 à 70 % des enfants souffrant d'eczéma ont un parent du premier degré (père, mère, frère ou sœur) qui en a été lui-même atteint.

Dans l’étude, les taux d'eczéma étaient de 22 % à l'âge de deux ans et de 21 % à dix ans.

Rester actif, rencontrer de nouvelles personnes, moins de stress… Avoir un chien a de nombreux bienfaits. Selon des chercheurs américains, le fait de vivre avec cet animal de compagnie pourrait réduire les risques de développer de l’eczéma durant l’enfance. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology : In Practice.

789 enfants vivant avec un chien ont été suivis

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté des femmes enceintes qui étaient propriétaires d’un chien et devaient accoucher entre septembre 2003 et décembre 2007. Les participantes ont dû indiquer si elles gardaient leur compagnon à quatre pattes à l’intérieur de la maison durant leur grossesse et durant la première année de vie du bébé.

Ensuite, l’équipe a sélectionné 789 enfants de moins deux ans pour suivre l’évolution de leur eczéma à l’âge de deux et dix ans. Les tout-petits ont été répartis en quatre groupes : ceux qui n'ont jamais été atteints d'eczéma, ceux qui ont été touchés à l'âge de deux ans mais qui ont été guéris, ceux qui en ont souffert de manière persistante aux deux âges et ceux qui l'ont développé à l'âge de dix ans.

Eczéma : "l'exposition prénatale et précoce aux chiens a un effet protecteur significatif"

Selon les résultats, 26 % des futures mamans gardaient leur chien à l'intérieur de chez elles. Les enfants, dont les mères vivaient avec un chien pendant leur grossesse et jusqu’à un an après l’accouchement, avaient un risque plus faible de développer cette maladie cutanée à l'âge de deux ans. Cependant, cet effet n'a pas été observé à l'âge de 10 ans ou chez les enfants souffrant d'eczéma persistant.

D’après les auteurs, l'exposition à un chien, plus précisément aux nombreuses bactéries, durant les premiers mois de vie pourrait aider l'enfant à développer un système immunitaire sain, ce qui peut réduire les états inflammatoires comme l'eczéma.

"Nos données suggèrent que l'exposition prénatale et précoce aux chiens a un effet protecteur significatif sur le développement de l'eczéma à l'âge de deux ans ou avant. Étant donné que la présence d'animaux de compagnie influence la composition microbienne intestinale des nourrissons, le taux plus faible d'eczéma chez les enfants exposés à des chiens peut être lié à une modification du développement immunitaire au début de la vie, déclenchée par des expositions microbiennes", a expliqué Amy Eapen, auteure de l’étude.