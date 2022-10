Votre chien est capable de déterminer si vous êtes stressé

L'ESSENTIEL Les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes.

Cette découverte peut permettre de mieux dresser les chiens d'assistance et de thérapie afin qu'ils sachent quand leur maître est sous pression.

"De précédentes recherches suggèrent que les chiens peuvent savoir lorsque les êtres humains sont en état de stress", ont indiqué des chercheurs de l’université Queen's de Belfast en Irlande du Nord. Pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Plos One. Dans cette dernière, ils ont testé si les chiens parvenaient à distinguer les odeurs classiques et les odeurs liées au stress.

Les chiens ont réussi à sentir les odeurs liées au stress

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont recruté 36 personnes et quatre chiens. Ils ont prélevé des échantillons de sueur et d'haleine des participants avant et après qu'ils ont résolu un problème de mathématiques difficile. Les volontaires ont aussi dû indiquer leur niveau de stress avant et après la tâche.

Ensuite, l’équipe a appris aux chiens à reconnaître les odeurs liées au stress, puis il leur a fait sentir les échantillons prélevés à seulement quatre minutes d'intervalle, avant et après l’état de stress. Tous les animaux à quatre pattes ont été capables de sentir et de détecter les échantillons où la pression sanguine et le rythme cardiaque de la personne avaient augmenté.

Le stress produit "des changements dans les composés organiques"

"Les résultats indiquent que les processus physiologiques associés à une réponse de stress psychologique aigu produisent des changements dans les composés organiques émanant de l'haleine et/ou de la sueur qui sont détectables par les chiens", ont indiqué les auteurs. "Ces recherches montrent que les chiens n'ont pas besoin de repères visuels ou sonores pour détecter le stress des êtres humains. Il s'agit de la première étude de ce type", ont-ils ajouté dans un communiqué.