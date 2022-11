Vous adorez votre chien ? Vous souffrez sans doute d’un trouble de l’attachement

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, 92,79 % des participantes était des femmes.

L'attachement sécurisant est associé à une meilleure santé mentale.

Plus les personnes aiment leur compagnon à quatre pattes, plus elles ont tendance à présenter des symptômes de troubles mentaux. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques de l’université de la Sarre en Allemagne. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue BMC Psychiatry.

610 propriétaires de chiens ont été interrogés sur leur santé mentale

"De nombreuses recherches se sont penchées sur le lien entre l'attachement émotionnel aux animaux de compagnie et la santé mentale. (…) Certaines ont montré que les êtres humains développant un attachement insécurisant étaient beaucoup plus attachés à leurs animaux domestiques", ont écrit les chercheurs dans les travaux. Pour confirmer ces résultats, l’équipe a interrogé 610 propriétaires de chiens. Les participants ont dû remplir des questionnaires sur leur santé mentale, leur animal de compagnie et leur attachement envers leur compagnon à quatre pattes.

Être très attaché à son chien est lié à la "peur d'être rejeté et mal aimé"

D’après les résultats, un attachement émotionnel plus fort à son chien était associé à un manque confiance en l’autre. "Une plus faible aisance à dépendre des autres ou à leur faire confiance est liée à une charge de morbidité plus élevée", peut-on lire dans l’étude. En outre, les personnes les plus attachées à leur animal de compagnie avaient plus "peur d'être rejeté et mal aimé".

"Les travaux suggèrent que le lien entre l'attachement affectif aux animaux de compagnie et le fardeau de la santé mentale est expliqué par la différence d'attachement insécurisant entre les êtres humains. Les futures recherches doivent examiner si les liens affectifs forts avec les animaux de compagnie peuvent être une stratégie compensatoire pour atténuer les expériences difficiles vécues durant l'enfance", ont conclu les auteurs.