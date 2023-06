Eczéma : comment faire pour se gratter moins souvent ?

L'ESSENTIEL En France, plus de 2,5 millions de personnes souffrent d’eczéma en France.

Cette maladie de peau perturbe la vie sexuelle de 75 % des patients.

La dermatite atopique se manifeste par de fortes démangeaisons, des lésions cutanées et une sécheresse de l’épiderme.

Plus de 2,5 millions. C’est le nombre de personnes atteintes d’eczéma en France, selon l’Association française de l’eczéma. Pour rappel, il s’agit d’une pathologie inflammatoire chronique de la peau, qui évolue par poussées. D’après l’Assurance maladie, il survient sur un terrain génétique particulier qui favorise le développement d'allergies (atopie) lors de l'exposition à des allergènes de l'environnement (acariens, poils d'animaux, pollens...).

L’eczéma, une maladie qui "ronge" physiquement et psychologiquement

Cette maladie cutanée "ronge" les patients physiquement et psychologiquement tous les jours. Pour preuve : une enquête relayée par l’association indique que 44 % des personnes déclarent que l’eczéma perturbe leur sommeil (jusqu’à 74 % en cas d’eczéma sévère). La dermatite atopique perturbe également la vie sexuelle de 75 % des adultes touchés et d’un conjoint sur deux. En outre, le quotidien des malades est rythmé par cette pathologie, et ce dès le plus jeune âge, car ils doivent constamment hydrater leur peau, suivre leurs traitements anti-inflammatoires en cas de crise ou encore adapter leurs activités en fonction de l’état de leur épiderme.

Trois astuces pour atténuer les démangeaisons en cas d’eczéma

De plus, certains symptômes peuvent être difficiles à gérer. C’est le cas par exemple des fortes démangeaisons. Au cours de la journée et de la nuit, les patients ont une envie irrépressible de se gratter, ce qui peut provoquer des écorchures de la peau et augmenter le risque d’infection. Pour sortir de l’engrenage incessant : prurit, plaies, énervement, stress, l’Association française de l’eczéma recommande de :