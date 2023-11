Eczéma : pourquoi le sport peut-il déclencher ou aggraver une crise ?

L'ESSENTIEL Le sport peut déclencher ou aggraver une crise d’eczéma.

De ce fait, même si le sport est recommandé pour les personnes atteintes d’eczéma, elles doivent pour en faire prendre certaines précautions.

Pourquoi le sport peut-il déclencher ou aggraver une crise d’eczéma ? "La chaleur générée par l’effort est la principale responsable ! La peau atopique sèche et fragile en contact avec l’acidité de la sueur peut s’irriter avec des démangeaisons et des sensations de brûlure qui peuvent devenir insupportables", explique le Pr Khaled Ezzedine, de l’hôpital Henri Mondor-Créteil. "Il y a aussi le frottement des vêtements lié aux mouvements, le contact avec certains matériaux et les salles de sport mal aérées. De la même manière, les activités sportives en plein air au moment des pollens peuvent également déclencher ou aggraver une poussée d’eczéma atopique", poursuit le médecin.

Comment concilier sport et eczéma ?

Dès lors, le sport est-il conseillé pour les personnes souffrant d’eczéma ? "Oui, mais avec des précautions !" répond le dermatologue. "En dehors des périodes de fortes poussées, le sport est un moyen de lutter contre l’eczéma car il permet de réduire l’anxiété du patient. Le sport aide aussi à entretenir son corps et à améliorer la qualité du sommeil tout en renforçant ses défenses immunitaires", complète Khaled Ezzedine.

L’Association Française de l’Eczéma donne également les conseils suivants pour concilier sport et eczéma :

- Boire de l’eau régulièrement et en petites quantités, avant, pendant et après l’exercice, afin de garder le corps et la peau hydratés.

- Choisir un niveau d’intensité adapté et réaliste en fonction de l’état de la peau.

- Essayer de limiter la hausse de température corporelle, en gardant une serviette à proximité ou des poignets en éponge pour essuyer délicatement la sueur pendant l’exercice.

- Porter des vêtements amples pour éviter les frottements et les laver après chaque utilisation.

- Appliquer des émollients pour hydrater la peau une heure avant l’exercice afin de laisser un temps d’absorption suffisant et bien sûr après l’exercice.

- Prendre une douche tiède pour rincer la sueur après l’effort.

- En cas d’utilisation d’un déodorant, choisir un produit neutre (sans alcool ni parfum), l’appliquer après l’activité physique (et non avant), après la douche et une fois la peau bien séchée avec une serviette douce/propre.

- Éviter de faire une activité physique en cas de forte chaleur.

"Le cadre sportif est un lieu de stigmatisation des patients atteints d’eczéma"

Selon une nouvelle enquête, 85,5 % des patients atteints d’eczéma déclarent pratiquer une activité physique régulière (un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale de 60 %). Cependant, 70,8 % des sondés s’interdisent certains sports du fait de leur eczéma. Principales raisons évoquées : la transpiration qui aggrave les démangeaisons, la peau "à vif" et le regard des autres.

"Le cadre sportif est un lieu de stigmatisation des patients atteints d’eczéma : 31,3 % des malades en ont déjà été victimes avec des regards négatifs, des remarques déplacées (20,8 %) et des moqueries

(16,7 %). Dans les vestiaires, ils sont ainsi 31,3 % à ressentir de la gêne", écrivent les auteurs de l’enquête dans leur rapport.



87,5% des personnes atteintes d’eczéma affirment également que leur peau "gratte" lorsqu’ils font du sport, en particulier au niveau des plis des bras (78,6 %), du visage (61,9 %), du cuir chevelu (57,1 %) et du pli des jambes (54,8 %). 64,6 % souffrent aussi de sensations de brûlures sur la peau, globalement sur les mêmes zones.

Malgré les désagréments, pour 83 % des sondés, faire du sport est une source de bienfait et a un impact positif sur leur sommeil.

2,5 millions de Français souffrent d’eczéma

Maladie de peau non contagieuse, l’eczéma concerne 2,5 millions de Français de tous les âges. Cette pathologie est toujours associée à des démangeaisons intenses qui peuvent atteindre toutes les parties du corps, avec des conséquences sur le moral, le sommeil, les activités, les relations sociales, etc.

On distingue trois formes d’eczéma : l’eczéma atopique, l’eczéma de contact et l’eczéma chronique des mains.