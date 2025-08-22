Cancer colorectal : réduisez vos risques d'au moins 20 % avec ces légumes !

L'ESSENTIEL Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent en France.

Une nouvelle étude montre que consommer quotidiennement des légumes crucifères réduit les risques d'avoir ce cancer.

Selon les résultats, il faudrait manger entre 40 et 60 g de choux de Bruxelles, choux ou brocolis pour bénéficier au maximum de leurs effets protecteurs.

Le brocoli ainsi que le chou, les choux de Bruxelles ou encore le chou-fleur n’ont pas trop la côte, surtout auprès des enfants. Et pourtant, ils auraient un bénéfice de taille : il réduit les risques de cancer du côlon, troisième cancer le plus fréquent en France avec plus 47.000 nouveaux cas en 2023.

L’étude, menée par des chercheurs chinois, a été publiée dans la revue BMC Gastroenterology le 11 août 2025.

Brocoli, chou, chou-fleur : il faudrait en manger entre 40 et 60 g par jour

Les crucifères sont souvent présentées comme des armes anti-cancers. La raison ? "Ces légumes, qui comprennent le chou, le brocoli et les choux de Bruxelles, sont riches en composés phytochimiques tels que les flavonoïdes, les fibres, la vitamine C et les caroténoïdes, qui peuvent contribuer à la prévention du cancer", notent les auteurs dans l’article. Ces substances fonctionnent comme des antioxydants, réduisant le stress oxydatif facteur de risque de cancer.

Mais pour vérifier cette affirmation, les chercheurs ont décidé de passer en revue l’ensemble des travaux réalisés ces dernières années sur ce sujet, soit 17 études. Cela représente un total de 639.539 participants dont 97.595 d’entre eux ont été diagnostiqués avec un cancer colorectal.

En analysant les dossiers médicaux des volontaires ainsi que leurs habitudes alimentaires, l’équipe a découvert que la consommation de légumes crucifères était bien liée à une diminution du risque de cancer du côlon. L'effet protecteur de ces aliments apparaît lorsqu’on en mange au moins 20 g par jour. Toutefois, c’est la consommation de 40 à 60 g par jour qui permet d'enregistrer les plus fortes réductions de risque de cancer du côlon : entre 20 % et 26 %.

Cancer colorectal et légumes crucifères : des "fortes preuves" d’un effet protecteur

Face à ces résultats, les auteurs concluent qu'il existe "de fortes preuves que la consommation de plus légumes crucifères peut réduire le risque de [cancer du côlon]". "La physiopathologie du [cancer du côlon] a été liée à des facteurs alimentaires, en particulier à une consommation insuffisante de légumes et de fibres alimentaires, ainsi qu'à une consommation excessive d'alcool et de caféine", rappellent-ils.

Dans un contexte de hausse des cancers colorectaux surtout chez les jeunes adultes, il serait intéressant pour les chercheurs d’encourager la population à manger des légumes crucifères régulièrement et en quantité suffisante.