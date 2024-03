AVC : un composé du brocoli pourrait aider à le prévenir et le traiter

L'ESSENTIEL Le sulforaphane est une substance chimique naturelle contenue dans les légumes crucifères, notamment les brocolis.

Il réduit la formation de caillots sanguins, une condition qui conduit souvent à un accident vasculaire cérébral.

En outre, le taux d’efficacité d’un traitement anticoagulant (tPA) passait à 60 % lorsque le médicament est administré avec le composé dérivé du brocoli.

Les légumes crucifères, notamment les brocolis, contiennent un composé appelé "sulforaphane". Selon une récente étude, ils ont des effets antiplaquettaires sélectifs et irréversibles et agissent en synergie avec les thérapies de recanalisation vasculaire sans augmenter les risques de saignement. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Sydney (Australie) ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue ACS Central Science. Dans le cadre des travaux, l’équipe a analysé 23 substances phytochimiques électrophiles avec les plaquettes et a découvert que le sulforaphane pouvait diminuer la formation de caillots sanguins nocifs qui entraînent, dans certains cas, un accident vasculaire cérébral (AVC).

AVC : le sulforaphane rend les traitements anticoagulants plus efficaces

Après un accident vasculaire cérébral ischémique, un patient est traité avec de l'activateur tissulaire du plasminogène (tPA), un type de médicament qui détruit les caillots et ralentit la progression des lésions cérébrales. "Malheureusement, ce traitement n'est efficace que dans 20 % des cas", a expliqué Xuyu Liu, co-auteur des recherches. Cependant, lorsque le médicament est administré avec le composé dérivé du brocoli, son taux d’efficacité passait à 60 %. D’après les scientifiques, cette substance ne provoquait aucun signe de saignement, ce qui est un effet secondaire courant associé aux anticoagulants testés dans le traitement des AVC. "Cela signifie que les ambulanciers pourraient traiter les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ischémique avec un médicament à base de brocoli ainsi qu'avec du tPA sur le chemin de l'hôpital."

Un potentiel traitement préventif contre l'accident vasculaire cérébral d’ici 5 ans

Désormais, les auteurs vont mener des essais cliniques, avec la possibilité de disposer d'un nouveau traitement préventif et anticoagulant de l'accident vasculaire cérébral d'ici cinq ans. Leurs prochaines recherches continueront à explorer la manière dont les composés contenus dans des légumes peuvent avoir des effets bénéfiques sur les processus pathologiques. "Nous avons déjà identifié un autre composé provenant d'un autre légume qui semble prometteur dans les maladies thrombotiques", a déclaré Xuyu Liu.