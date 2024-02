AVC : ces facteurs professionnels augmentent votre risque d'attaque cérébrale

L'ESSENTIEL Une nouvelle enquête pointe les facteurs professionnels qui augmentent le risque de faire un AVC et de développer toutes sortes de maladies cardiovasculaires.

Ces facteurs sont principalement le bruit, l'exposition au chaud ou au froid, la manutention de charges lourdes et une position forcée d'une ou plusieurs articulation.

La multi-exposition à un ensemble de nuisances ayant un effet sur le système cardiovasculaire a aussi été décrite dans deux sous-populations vulnérables : les femmes en âge de procréer et les salariés séniors (55 ans et plus).

Depuis quelques années, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) se situent en France au deuxième rang des principales causes de mortalité.

AVC et maladies cardiovasculaires : 6,8 % des salariés exposés à des nuisances au travail

"Les facteurs professionnels susceptibles d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires sont souvent étudiés séparément les uns des autres alors qu'en réalité, l'exposition est multiple", expliquent les scientifiques de Santé Publique France. "Une meilleure connaissance des multi-expositions permet une meilleure évaluation des risques professionnels qui constitue une étape clé de la démarche de prévention, afin de préserver la santé et la sécurité au travail", analysent-ils.

Le but de cette étude était donc de décrire la multi-exposition de la population française salariée à un ensemble de nuisances (chimiques, physiques, psychosociales…) ayant des effets sur le système cardiovasculaire. Pour cela, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la multi-exposition aux nuisances ayant un effet sur le système cardiovasculaire ont été déterminés par domaine professionnel à partir de l'enquête Sumer 2016-2017.

Cette étude a mis en évidence qu'en France, la multi-exposition des salariés à des nuisances ayant des effets sur le système cardiovasculaire est fréquente. "En effet, 6,8 % des salariés (soit environ 1.5 million d'hommes et 150.000 femmes) ont été exposés, au cours de la dernière semaine travaillée avant l'enquête, à au moins une nuisance chimique, au bruit et à au moins une contrainte psychosociale ayant un effet sur le système cardiovasculaire", peut-on lire dans le rapport.

Cette multi-exposition est aggravée pour une très grande majorité d'entre eux (84,6 %) par au moins une exposition au froid ou à la chaleur, la manutention de charges lourdes et le travail exigeant de façon habituelle une position forcée d'une ou plusieurs articulations.

La multi-exposition à un ensemble de nuisances ayant un effet sur le système cardiovasculaire a aussi été décrite dans deux sous-populations vulnérables : les femmes en âge de procréer et les salariés séniors (55 ans et plus).

AVC et maladies cardiovasculaires : "la prévention en milieu professionnel présente un intérêt"

"La prévention des maladies cardiovasculaires en milieu professionnel présente donc un véritable intérêt en termes de santé publique", estime Santé Publique France. "Cette prévention doit notamment être orientée à destination des ouvriers de moins de 45 ans dans les domaines de l'industrie ou de la construction, des femmes en âge de procréer et des séniors car se sont des populations particulièrement à risque", conclut-elle.