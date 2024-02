AVC : un gant vibrant aide les patients à récupérer de leurs spasmes musculaires

L'ESSENTIEL Le gant, mis au point par les ingénieurs, entoure le poignet, la paume de la main et les doigts et fournit des vibrations subtiles et discrètes.

Son utilisation quotidienne permet de réduire une raideur musculaire involontaire et une exagération permanente du tonus d'un muscle, dont souffrent les personnes ayant été victimes d’un accident vasculaire cérébral.

Pour l’heure, ce dispositif médical sans fil n'est disponible que pour les patients participant à l'essai clinique, mais les chercheurs espèrent le rendre prochainement accessible au grand public.

Après un accident vasculaire cérébral, les survivants souffrent souvent de contractions brutales, courtes, inattendues et généralement douloureuses d'un muscle ou d'un ensemble de muscles. Ces spasmes peuvent tordre leurs mains en poings perpétuels. Actuellement, les seuls traitements disponibles sont des injections coûteuses et souvent douloureuses de toxine botulique ou des médicaments très puissants, qui peuvent endormir les patients.

Un gant qui fournit des vibrations similaires à celles d'un téléphone portable

Pour venir en aide aux personnes victimes d’un AVC, des ingénieurs de l'université de Stanford et de l'Institut de technologie de Géorgie (États-Unis) ont élaboré un gant vibrant. Le prototype a d'abord été mis au point comme outil pour aider les adultes à apprendre des tâches motrices, telles que taper sur un clavier ou jouer d'un instrument de musique grâce à un guidage haptique. L'appareil a ensuite été étudié comme outil d'exercice musical interactif pour les personnes souffrant de lésions partielles de la moelle épinière. La dernière version du dispositif entoure le poignet, la paume et les doigts et comprend des moteurs qui fournissent une stimulation continue à haute fréquence aux doigts ainsi qu'aux muscles de la main et du poignet. Les vibrations sont subtiles et discrètes, comparables à l'intensité des vibrations d'un téléphone portable. Ainsi, les patients sont libres de vaquer à leurs activités lorsqu'ils portent l'appareil.

La stimulation vibrotactile du gant soulage la spasticité et l'hypertonie post-AVC

Dans le cadre de leur étude, publiée dans la revue Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, les chercheurs ont voulu tester l'efficacité de ce dispositif portable sans fil. Pour cela, ils ont recruté 20 personnes ayant été victimes d’un accident vasculaire cérébral. Les participants bénéficiaient d’injections de toxine botulique. Pour les besoins des recherches, les volontaires ont dû porter le gant vibrant pendant trois heures par jour, durant huit semaines, à la maison ou lors d'activités quotidiennes.

"Une différence cliniquement significative dans l'hypertonie spastique a été constatée pendant et après l'utilisation quotidienne du gant", peut-on lire dans les résultats. Selon l’équipe, les vibrations mécaniques à haute fréquence sur les mains et les doigts ont aidé à réduire la spasticité, soit une raideur musculaire involontaire, et l'hypertonie, à savoir une exagération permanente du tonus d'un muscle, et ce plus d’un mois après l’utilisation du gant. Plus de la moitié des participants ayant reçu des injections régulières de toxine botulique ont obtenu des résultats égaux ou supérieurs avec l’usage quotidien du gant vibrant. Certains volontaires ont même choisi d'arrêter leurs traitements standards après avoir utilisé le dispositif médical portable.

"Nous aimerions commencer à en faire une thérapie accessible au public"

"Les thérapies par vibrations ne sont pas inconnues, nous savions donc que nous obtiendrions des résultats, mais d'un point de vue clinique, il était tout simplement incroyable de constater que ces effets bénéfiques persistaient", a déclaré Allison Okamura, co-auteur des travaux. "La méthode de stimulation vibrotactile a permis d'améliorer considérablement les symptômes. Nous pensons qu'elle peut potentiellement traiter plusieurs effets de l'accident vasculaire cérébral, à savoir l'engourdissement, la spasticité et, pour certains, la limitation de l'amplitude des mouvements. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de traiter la spasticité, car elle affecte la qualité de vie de nombreuses personnes et a des conséquences négatives sur la santé", a ajouté Caitlyn Seim, auteure principale de l’étude.

Pour l'instant, le gant vibrant n'est disponible que pour les patients participant à l'essai clinique, et les chercheurs se préparent pour les prochaines phases, qui comprendront des études cliniques supplémentaires pour comprendre l'efficacité à long terme du dispositif et sa conception optimale. "Nous pensons avoir suffisamment d’essais cliniques à notre actif pour savoir que la stimulation vibrotactile est un traitement sûr et efficace. Nous aimerions commencer à en faire une thérapie accessible au grand public", ont-ils conclu.