AVC : ce nouveau médicament réduit de « plus de 50% la mortalité »

L'ESSENTIEL Des chercheurs français ont trouvé un traitement permettant de réduire la mortalité des accidents vasculaires cérébraux.

Un essai clinique de phase III a montré une réduction de 50 % des décès.

D'autres essais sont prévus pour confirmer ces résultats prometteurs.

En France, un accident vasculaire cérébral survient toutes les 4 minutes. Selon l’Inserm, c’est la deuxième cause de mortalité dans le pays : 20 % des personnes décèdent dans l’année suivant l’AVC. Ces chiffres pourraient diminuer à l’avenir grâce à une équipe de recherche française. D’après une information de France Inter, un groupe de scientifiques a mis au point un médicament capable de diviser par deux le risque de décès lié à un accident vasculaire cérébral (AVC). Les résultats de leur étude sont publiés dans la revue The Lancet Neurology.

AVC : un nouveau médicament testé dans un essai clinique

Pour cet essai clinique de phase III, réalisé dans six pays européens, plus de 165 patients ont été recrutés. L’objectif était de vérifier la tolérance et l’efficacité du glenzomicab. Les participants ont reçu différents dosages de ce médicament, capable de fluidifier le sang, en complément du traitement courant de l’AVC, la thrombolyse. À France Inter, le professeur Mikaël Mazighi, chef du service neurologie à l’hôpital Lariboisière, à Paris, explique que ce nouveau traitement a une particularité : "Il va empêcher la formation des caillots mais il ne va pas augmenter le risque hémorragique."

Traitement innovant : une baisse importante de la mortalité

La gazette du laboratoire révèle les résultats de cet essai dans un article : l’expérience a montré "un profil de tolérance très favorable du glenzocimab". Il a permis une forte réduction des hémorragies intracrâniennes symptomatiques : 0 % dans le groupe qui a reçu le médicament, contre 10 % dans le groupe témoin.

En parallèle, une diminution du nombre de décès a été observée dans le groupe traité avec le glenzocimab, comparativement au placebo. "Les patients ne recevant pas le médicament avaient une mortalité de 19 % et les patients recevant le médicament avaient une mortalité réduite à 8 % donc plus de 50 % de réduction de la mortalité", développe le professeur Mikaël Mazighi.

Le Docteur Gilles Avenard dirige l’entreprise Acticor Biotech qui a développé le médicament. À La gazette du laboratoire, il a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de ces résultats prometteurs qui sont sans équivalent depuis plusieurs années et qui renforcent notre enthousiasme à poursuivre le développement de glenzocimab dans cette indication. Nous allons poursuivre des analyses plus fines des données, afin de mieux adapter la poursuite du développement."

AVC : l'espoir d'un futur traitement

Dans un communiqué, les auteurs de l'étude estiment que les patients présentant les accidents vasculaires cérébraux les plus graves et le risque le plus élevé d'hémorragie intracrânienne pourraient être les "meilleurs répondeurs", d'après les résultats obtenus. Un autre essai est en cours pour confirmer les conclusions de cette recherche. Mais pour les scientifiques, l'espoir d'un futur traitement se dessine de plus en plus. "Cette avancée ouvre la voie à de nouveaux traitements pour les patients à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique", affirme le Pr Mikaël Mazighi dans ce document.