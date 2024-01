AVC : un médecin filme l'intérieur des vaisseaux sanguins du cerveau d'un patient

L'ESSENTIEL Le 14 novembre 2023, Robert Fahed, neuroradiologue et neurologue à l'hôpital d'Ottawa (Canada) a filmé l'intérieur des vaisseaux sanguins du cerveau d’un homme victime d'accidents vasculaires cérébraux à répétition.

Une caméra solide et souple, conçue spécifiquement pour les artères cérébrales, a été introduite dans le réseau sanguin du patient, qui a eu besoin d’un stent.

Désormais, le médecin envisage d’avoir recours à cette caméra et la technologie de la fibre optique pour faciliter les diagnostics et retirer les caillots obstruant les artères des patients victimes d'AVC.

"Jamais personne n'avait vu l'intérieur des artères du cerveau." C’est ce qu’a déclaré Robert Fahed, neuroradiologue et neurologue à l'hôpital d'Ottawa (Canada) à FranceInfo. Le 14 novembre 2023, il a réalisé un exploit en prenant en vidéo les vaisseaux sanguins du cerveau d’un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, qui a été victime d'accidents vasculaires cérébraux à répétition. Dans le détail, le patient était touché par une malformation rare de la carotide, à savoir une des artères qui apporte le sang au cerveau. Cette anomalie provoquait la formation de petits caillots, qui causaient des attaques cérébrales.

AVC : une caméra conçue spécifiquement pour les artères cérébrales

Afin de filmer les vaisseaux sanguins du cerveau du quinquagénaire, le médecin a introduit une caméra dans son réseau sanguin. Pour cet acte médical, qui a été fait après l’accord des autorités sanitaires canadiennes, une caméra a été conçue spécifiquement pour les artères cérébrales. "Elle est extrêmement solide, et tellement souple que quand elle cogne une artère, elle se tord. Elle ne l'abîme pas", a expliqué Robert Fahed au média français. Cette intervention lui a permis "de comprendre que l’homme avait besoin d'un stent. On a pu le mettre et le patient est sorti le jour même. Il va très bien". Pour rappel, un stent est un dispositif métallique qui est placé à l’intérieur des artères si un rétrécissement localisé empêche le sang de passer.

Un outil de diagnostic et un guide visuel durant les interventions chirurgicales

La technologie de la fibre optique, qui est utilisée, aide à "voir l'intérieur des vaisseaux en direct, soit pour observer ce qui s'y passe, soit pour observer les interactions avec les outils que nous utilisons, comme l'usage d'un filet pour attraper le caillot".

Désormais, le neurologue envisage d’utiliser cette caméra et cette technologie pour faciliter les diagnostics et retirer les caillots obstruant les artères des patients victimes d'AVC. "Nous pourrons observer les anévrismes, les hémorragies, les infections, les malformations, les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires des vaisseaux."

Étant donné que ce dispositif médical semble prometteur, l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, à Paris, a prévu de le tester au cours de cette année 2024.