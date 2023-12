AVC : voici l’heure à laquelle manger pour réduire vos risques

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité dans le monde avec 18,6 millions de décès chaque année en 2019, dont environ 7,9 seraient attribuables à l'alimentation.

Une nouvelle étude suggère que manger tardivement pour la première ou la dernière fois de la journée serait associé à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires.

Une durée plus longue du jeûne nocturne est liée pour sa part à une réduction du risque des maladies cérébrovasculaires.

Si vous voulez préserver la santé de votre cœur, vous avez tout intérêt à faire attention à l’heure à laquelle vous mangez. C’est ce que révèle une étude publiée dans Nature Communications et pilotée par INRAE, l’Institut de santé globale de Barcelone, l’Inserm et l’université Sorbonne Paris Nord.

Les chercheurs ont découvert que prendre votre petit-déjeuner ou votre dîner tardivement était associé à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires.

Maladie cérébrovasculaire : un lien avec les horaires des repas

L'alimentation joue donc un rôle clé dans le développement et l'évolution des maladies cardiovasculaires. Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et étudier les associations entre les rythmes de prise alimentaire et les maladies cardiovasculaires, l’équipe a repris les dossiers médicaux de 103.389 participants de la cohorte NutriNet-Santé.

Les résultats montrent qu'une première prise alimentaire de la journée plus tardive augmente le risque de maladie cardiovasculaire de 6 % du risque par heure. “Par exemple, une personne qui a pour habitude de manger pour la première fois à 9h00 aurait 6 % de risque en plus d'avoir une maladie cardiovasculaire qu'une personne qui a l'habitude de manger à 8h00”, précise le communiqué.

Se mettre à table lorsque la soirée est très avancée impacte également la santé du cœur. Prendre son repas après 21h00 est associé à une augmentation de 28 % du risque de maladie cérébrovasculaire, comme les AVC, par rapport à un dîner fait avant 20h00, en particulier chez les femmes.

Maladie cardiaque : le jeune nocturne long réduit les risques

Si les horaires où l’on mange jouent sur le cœur, la durée entre deux repas également. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont remarqué que la durée plus longue du jeûne nocturne, entre la dernière prise alimentaire de la journée et la première du lendemain, est associée à une réduction du risque de maladie cérébrovasculaire.

“Ces résultats, qui doivent être répliqués dans d'autres cohortes et via d'autres études scientifiques, soulignent un rôle potentiel du moment de la prise des repas dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils suggèrent qu'adopter l’habitude de prendre son premier et son dernier repas plus tôt avec une plus longue période de jeûne nocturne pourrait contribuer à prévenir les risques de maladie cardiovasculaire”, concluent les institutions de recherche dans leur communiqué.