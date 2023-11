Pourquoi j’ai tout le temps envie d’aller à la selle après un repas ?

L'ESSENTIEL Le réflexe gastro-intestinal est normal : après un repas, l'arrivée des aliments dans l'estomac déclenchent des contractions pour favoriser la sortie des selles.

Il faut consulter un médecin si vous avez envie d’aller aux toilettes directement après un repas, de façon urgente, depuis plusieurs semaines.

Cela peut être dû à différents facteurs : alimentation, stress, troubles fonctionnels intestinaux ou maladies intestinales.

La fréquence des selles peut aller de trois fois par jour à trois fois par semaine, en fonction de différents facteurs comme l’alimentation, l'activité physique, l’hydratation ou encore le stress.

Aller à la selle après un repas : les facteurs de risque

“Après chaque repas, le côlon est animé d’ondes de contractions qui peuvent se traduire par un besoin d’aller aux toilettes, peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie. C'est le réflexe gastro-intestinal.” Mais d’une personne à l’autre, la durée entre le repas et cette envie peut varier, mais elle reste la plupart du temps normale.

Mais s’il s’agit d’un changement soudain, qui dure depuis plusieurs semaines et que l’envie est urgente, cela peut être le signe d’un autre problème. Dans ce cas, consultez votre médecin pour poser le bon diagnostic et agir.

Le problème le moins grave peut être une simple modification de vos habitudes alimentaires. En effet, un régime riche en fibres est certes bon pour le transit intestinal mais peut, si vous n’aviez pas l’habitude de consommer autant de légumes et de fruits, vous pousser à aller plus vite à la selle. Dans ce cas, le corps s’habitue. Par ailleurs, l’alcool et le café favorisent - voire accélèrent - aussi la digestion.

Autres facteurs : le stress et l’anxiété qui peuvent perturber la digestion. Ceux-ci peuvent provoquer des contractions intestinales qui donnent envie d’aller aux toilettes. Si le problème vient de là, il faut donc trouver des solutions pour mieux gérer le stress et l'anxiété. Aussi, prenez le temps de manger car avaler les aliments trop rapidement, sans mâcher, favorise cette envie urgente d’aller aux toilettes.

Les maladies intestinales qui donnent envie d'aller à la selle après un repas

La raison peut aussi venir de troubles fonctionnels intestinaux ou de maladies intestinales :

La prise de certains médicaments peut aussi avoir un impact sur le transit intestinal et l’accélérer. Cela peut être le cas avec des antibiotiques, comme le souligne le Vidal, “certains d’entre eux ont un effet direct sur son fonctionnement, en provoquant des nausées, des vomissements ou des diarrhées (en accélérant le transit intestinal). D’autre part, tous les antibiotiques perturbent la flore intestinale, qu’ils détruisent de manière plus ou moins accentuée. L’équilibre de cette flore étant modifié, la digestion et le fonctionnement de l’intestin sont perturbés.”