Constipation : 7 boissons qui rétablissent le transit

L'ESSENTIEL La constipation chronique touche entre 3 % et 5 % des adultes.

Une bonne hydratation est la clé pour lutter contre la constipation. L'eau est ainsi la meilleure arme contre ce trouble.

Mais d'autres boissons comme le thé, le café ou le chia Fresca peuvent aussi aider à rétablir le transit.

Repas très riches, stress, alimentation pauvre en fibres, quotidien perturbé… de nombreux éléments peuvent ralentir le transit et provoquer une constipation. Il s’agit d’ailleurs d’un trouble fréquent qui devient chronique pour 3 à 5 % de la population.

"La constipation est définie par un nombre de défécations inférieur ou égal à trois par semaine et/ou des selles dures difficiles à évacuer. Elle est qualifiée de chronique lorsqu’elle dure plus de six mois", indique le Société Nationale Française de Gastro-Entérite (SNFGE) sur son site internet.

S’il est important de consulter quand le trouble persiste, certaines boissons peuvent soulager et aider le système digestif à retrouver un fonctionnement optimum.

L’eau

Si vos intestins semblent s’être mis à l'arrêt et que vous vous sentez ballonné, saisissez un verre d’eau. "La première ligne de défense pour soulager la constipation aiguë ou chronique est une hydratation adéquate avec de l'eau", explique la diététicienne Melanie Marcus au site Eat This. "Pensez-y, la constipation est le résultat d'aliments digérés qui se coincent dans vos intestins ! Parfois, il suffit de rester bien hydraté pour que tout bouge."

De plus, l’eau améliore l'efficacité des fibres alimentaires qui retiennent l'eau. L’assurance-maladie précise sur son site qu’il faut boire "au moins 1,5 litre par jour en l'absence de contre-indication médicale : eau, soupes, tisanes, etc".

La diététicienne conseille de privilégier les eaux minérales riches en magnésium et en sulfates. Ces éléments sont connus pour avoir des effets laxatifs.

L’eau avec un citron

Bonne nouvelle pour ceux qui trouvent l’eau “triste”. Ajouter un jus de citron dans son verre se révèle - en plus du goût acidulé - bénéfique pour lutter contre la constipation.

Cette boisson, conseillée par la nutritionniste Caroline Thomason, est riche en vitamines C. L'élément est connu pour avoir des effets sur le système digestif.

"Lorsqu'il est consommé, le jus de citron attire l'eau dans le tractus gastro-intestinal (la plus grande partie du tube digestif, NDLR), ce qui peut stimuler le processus de vidange intestinale", explique l’experte.

Le chia fresca

Le chia fresca est une boisson mexicaine qui comme son nom le laisse deviner contient des graines de chia. L’aliment à la mode est mélangé avec de l’eau et un jus de citron.

Les graines de chia ont une forte teneur en fibres insolubles. Il faut compter 34 g pour 100 g, des nutriments qui luttent contre la constipation.

Selon le Centre Hospitalier du Valais Romand, les fibres insolubles "parcourent le tube digestif de manière inchangée, stimulant le parcours de la nourriture (transit intestinal)". Elles entrainent une augmentation du volume et de la fréquence des selles ou encore accélèrent le transit intestinale.

Le café

Après l’eau, le café est l’autre boisson phare en cas de constipation. "Le café est peut-être mieux connu pour sa teneur en caféine, mais la consommation de café peut également déclencher le fonctionnement du système digestif, ce qui fait que les choses bougent naturellement", explique la diététicienne Lauren Manaker à nos confrères.

Des études ont montré que son effet laxatif serait, contrairement aux croyances populaires, indépendant de la caféine. La boisson peut ainsi aider à retrouver un transit efficace même si elle est décaféinée. Des travaux de l'université du Texas présentés en 2019 avancent qu’elle “stimule les contractions de l'intestin grêle et du côlon” et pourrait agir comme un agent antibactérien.

Les jus de fruits, et plus particulièrement celui de pruneau

Autre astuce pour soulager la constipation : boire un jus de fruits. Certains se révèlent, en effet, particulièrement efficaces.

"Les jus comme la poire, la pomme et l'abricot peuvent soulager la constipation", précise la nutritionniste Ashley Kitchens. "Le jus de pomme a un rapport assez élevé de fructose à teneur en glucose et en sorbitol, ce qui peut aider à soulager en douceur la constipation”, ajoute-t-elle.

Vous pouvez aussi opter pour celui de pruneaux. Ses effets laxatifs, mis en avant dans de nombreux remèdes de grand-mère, ont été confirmés par une étude publiée dans l'American Journal of Gastroenterology. Les chercheurs ont découvert que "la consommation de pruneaux réduisait de manière significative les selles dures et grumeleuses tout en augmentant les selles normales et n'augmentant pas les selles molles et aqueuses. La consommation de pruneaux a également amélioré les plaintes subjectives de constipation et de selles dures, sans altération, flatulence, diarrhée, selles molles ou besoin urgent de défécation".

Le thé

Le thé peut aussi aider à soulager la constipation. En plus de soutenir l’hydratation de l’organisme, la boisson abrite de très nombreux composés bioactifs comme des xanthines, des flavonoïdes. Les catéchines sont entre autres connues pour stimuler les bactéries bénéfiques du microbiote.

Le thé noir et le thé vert, en particulier, ont tendance à être plus riches en théine. Ce qui leur confère un léger effet laxatif. De plus, ils contiennent tous les deux de la L-théanine. Cet acide aminé lutte contre le stress, un facteur de risque de constipation chez de nombreuses personnes.

Le jus d’aloe vera

Paulina Lee, aussi interrogée par Eat This, prône pour sa part les bienfaits du jus d’aloe vera. La boisson contient "un grand nombre d'antioxydants et peut aider à accélérer la motilité intestinale, ce qui peut améliorer la constipation", explique-t-elle.

Elle ajoute que ce produit est "également apaisant pour l'intestin et pourrait réduire l'inflammation intestinale, favorisant ainsi potentiellement les symptômes de ballonnements".

Si la constipation persiste ou revient de façon régulièrement, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.