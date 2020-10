Constipation, perte de cheveux, mauvaise haleine : voici les symptômes dont nous avons le plus honte

Une nouvelle enquête a classé les symptômes les plus recherchés sur Google, notamment pour éviter d’aller chez le médecin. Parmi les problèmes les plus "embarrassants" recherchés en France, on compte ainsi la diarrhée, la constipation, la perte de cheveux, la mauvaise haleine, les sécheresses ou les démangeaisons vaginales, la transpiration excessive, les urines troubles et les démangeaisons anales (voir le tableau ci-dessous).











Avec la covid-19, le nombre de personnes ayant recherché "perte du goût et de l'odorat" a augmenté de 733%. En France, la diarrhée (74 000), la constipation (49 500) et l'otite (49 500) sont les recherches les plus fréquentes.