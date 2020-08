Vos cheveux peuvent indiquer si votre alimentation est saine

L'ESSENTIEL Les cheveux constituent une nouvelle façon d'évaluer le régime alimentaire d'une communauté et ses risques pour la santé.

Cela peut paraître surprenant, mais l’analyse de vos cheveux peut indiquer si vous êtes végétarien ou adepte de viande. Comme les mèches se construisent à partir d’acides aminés provenant de la nourriture, elles constituent “une nouvelle façon d'évaluer le régime alimentaire d'une communauté et ses risques pour la santé", expliquent des chercheurs publiés dans Proceedings of the National Academy of Science.



Selon leur nouvelle étude, les habitants des zones les plus pauvres aux Etats-Unis ont des cheveux plus riches en protéines provenant d'animaux nourris au maïs, et sont plus susceptibles de souffrir d’obésité.

Des échantillons chez le coiffeur

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont recueilli près de 700 échantillons au sein de coiffeurs de 65 villes américaines différentes. “Ce type de mesure n'est pas biaisée par les souvenirs des personnes interrogées lors des enquêtes alimentaires", se félicitent les chercheurs. Les cheveux devraient devenir la référence “pour comprendre les choix alimentaires des différents groupes d'âge et des différents groupes socio-économiques.”



Pauvre en lysine et en tryptophane, deux acides aminés essentiels, le maïs à outrance peut déclencher une maladie dénommée pellagre, qui provoque eczéma, diarrhée et — dans les cas les plus graves — démence. Depuis plusieurs années, le maïs est aussi au cœur du débat sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) à cause des modifications génétiques qui lui ont été apportées, potentiellement dangereuses pour la santé.

Les liens entre nutrition et santé

Plus globalement, les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus, et le risque de développer de nombreuses maladies — cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2 — peut être augmenté par une mauvaise alimentation.