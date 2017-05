Toujours le microbiote

En observant leur microbiote intestinal, les chercheurs se sont aperçus d’une différence dans sa composition. « Le manque d’un gène jouant un rôle dans le cycle circadien, uniquement dans le foie, a suffi pour changer non seulement la résistance de ces souris mâle à la perte de poids, mais aussi à modifier leur microbiote intestinal, résume le Dr Kjersti Aagaard, professeur de gynécologie et d’obstétrique à l’université Baylor, auteur de l’étude. C’est la première preuve scientifique d’une interaction complexe entre le cycle circadien, le microbiote et le métabolisme, quand le corps est soumis à un stress alimentaire. »

Depuis plusieurs années, les bactéries intestinales sont particulièrement étudiées, car de nombreuses études ont montré leur importance sur le métabolisme, et notamment sur le prise ou la perte de poids. Une étude avait déjà montré le lien entre jet-lag et prise de poids, sans pour autant en expliquer les mécanismes.

Le Dr Aagaard espère que cette découverte, et celles qui vont suivre, permettront de trouver des voies thérapeutiques pour la régulation pondérale. D’une part, pour aider les personnes qui ont du mal à perdre du poids, mais aussi pour éviter à certaines autres d’en perdre trop, comme les patients sous chimiothérapie.