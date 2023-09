Maladies cardiovasculaires : les troubles liés à la consommation de cannabis augmentent le risque

L'ESSENTIEL Parmi les personnes ayant un trouble de la consommation de cannabis, 721 ont présenté un premier événement de maladie cardiovasculaire, contre 458 dans le groupe témoin.

Les patients semblent avoir un risque environ 60 % plus élevé de subir leur première crise cardiaque et accident vasculaire cérébral.

Au sein du groupe des adultes atteints de troubles de la consommation de cannabis, ceux ayant consulté moins de cinq fois les services de santé au cours des six derniers mois présentaient un risque encore plus élevé de première maladie cardiovasculaire.

Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Calgary (Canada) ont voulu mesurer l'association entre les troubles liés à la consommation de cannabis et la survenue pour la première fois d'événements cardiovasculaires indésirables. Ces derniers comprennent les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les dysrythmies cardiaques et la maladie vasculaire périphérique.

AVC, crise cardiaque : 60 % de risques en plus en cas de troubles liés à la consommation de cannabis

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Addiction, les scientifiques ont utilisé cinq bases de données de santé, qui ont permis d’inclure 59.528 personnes dans la recherche. Les participants ont été suivis de janvier 2012 à décembre 2019. La moitié des volontaires ont reçu un diagnostic de trouble lié à la consommation de cannabis et l'autre moitié n'en ayant pas reçu.

Parmi les personnes ayant un trouble de la consommation de cannabis, 2,4 % (721) ont connu un premier événement de maladie cardiovasculaire, contre 1,5 % (458) dans le groupe non exposé. Selon les résultats, les patients souffrant de trouble de la consommation de cannabis ont un risque environ 60 % plus élevé de subir leur premier infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou autre événement cardiovasculaire majeur que ceux sans ce trouble.

Cannabis : les facteurs de risque cardiovasculaires chez les consommateurs

Parmi les participants souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis, ceux qui n'avaient pas de comorbidité de santé mentale, qui n'avaient pas eu recours à des services de santé au cours des six mois précédents, qui ne prenaient pas de médicaments sur ordonnance et qui n'avaient pas de comorbidité semblaient présenter des rapports de risque plus élevés pour les maladies cardiovasculaires. "Cela peut s'expliquer par le fait que ces personnes considéraient le cannabis comme une drogue", ont précisé les chercheurs.

"Notre étude ne fournit pas suffisamment d'informations pour affirmer que les troubles liés à la consommation de cannabis sont à l'origine d'événements cardiovasculaires indésirables, mais nous pouvons aller jusqu'à dire que les Canadiens souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis semblent présenter un risque beaucoup plus élevé de maladies cardiovasculaires que les personnes ne souffrant pas de ces troubles", a conclu le Dr Anees Bahji, auteur principal des recherches, dans un communiqué. L’équipe estime que des initiatives de santé publique devraient être mises en place pour informer la population des dangers potentiels de la consommation excessive de cannabis et pour encourager un mode de vie sain en matière de bien-être cardiovasculaire.