Maladies cardiovasculaires : consommer ces 6 aliments réduit vos risques

L'ESSENTIEL 32 % des décès dans le monde sont liés à des maladies cardiovasculaires. Parmi ces décès, 85 % étaient dus à des crises cardiaques et à des accidents vasculaires cérébraux.

Selon l'étude, manger six aliments clés en combinaison est associé à un risque réduit de maladies cardiovasculaires chez l'adulte

Les chercheurs recommandent par ailleurs de privilégier la modération plutôt que les restrictions alimentaires pour protéger son coeur.

Près de 18 millions de personnes sont mortes des suites d'une maladie cardiovasculaire en 2019, selon l'OMS. Cela représente 32 % de l'ensemble des décès. Les chercheurs du Population Research Health Institute se sont donnés pour objectif de trouver des moyens efficaces de réduire ce taux de mortalité alarmant.

6 aliments qui protègent le cœur

L'équipe a ainsi analysé les données de 245.000 personnes provenant de 80 pays différents et 5 études nutritionnelles. Elle a ainsi pu identifier six aliments clés pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il s'agit des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, du poisson et des produits laitiers entiers. Chaque groupe alimentaire offre des nutriments spécifiques bénéfiques pour la santé du cœur et des vaisseaux sanguins.

Si les travaux soulignent l'importance d'une alimentation équilibrée pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont remarqué qu'il n'y a pas une seule méthode pour avoir une alimentation saine. "Nous avons déterminé qu'une alimentation saine peut être obtenue de plusieurs manières qui ne nécessitent pas nécessairement d'inclure ou d'exclure une catégorie d'aliments spécifique - comme une quantité modérée de grains entiers ou de viandes non transformées peut faire partie d'une alimentation saine", expliquent les auteurs dans un communiqué.

Alimentation et santé cardiaque : la modération plus efficace que la restriction

Au lieu de restrictions alimentaires, les scientifiques recommandent une approche plus inclusive de l'alimentation, où la modération est essentielle.

"Il y a une attention accrue récente sur une consommation accrue d'aliments protecteurs pour la prévention des maladies. En dehors de grandes quantités de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, les chercheurs ont montré que la modération est la clé de la consommation d'aliments naturels", indique l'auteur principal Andrew Mente.

"Des quantités modérées de poisson et de produits laitiers entiers sont associées à un risque moindre de maladie cardiovasculaire et de mortalité. Les mêmes résultats pour la santé peuvent être obtenus avec une consommation modérée de céréales et de viandes, tant qu'il s'agit de céréales complètes non raffinées et de viandes non transformées", ajoute-t-il.

Score de régime PURE : les recommandations à suivre

Pour aider les individus à adopter une alimentation bonne pour le coeur, les chercheurs recommandent de suivre le régime PURE Healthy Diet Score. Il propose de manger :

4 à 5 portions quotidiennes de fruits/légumes combinées ( par exemple d'une portion : 1 pomme ou banane moyenne ; 1 tasse de légumes verts à feuilles, 1/2 tasse d'autres légumes)

3 à 4 portions hebdomadaires de légumineuses

7 portions hebdomadaires de noix

2 à 3 portions hebdomadaires de poisson

14 portions hebdomadaires de produits laitiers

1 portion quotidienne de grains entiers - en option

1 portion quotidienne de viandes non transformées - en option

Selon l'étude parue dans la revue European Heart Journal le 6 juillet, suivre ce régime basé sur les recommandations du score PURE Healthy Diet Score est associé à une amélioration significative de la santé cardiovasculaire.