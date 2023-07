Maladies cardiovasculaires : ne pas se brosser les dents le soir augmente les risques

L'ESSENTIEL De nombreux travaux scientifiques montrent qu'une mauvaise hygiène buccale a un impact négatif sur la santé.

Une nouvelle étude japonaise révèle que le moment du brossage des dents est important. Pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, il faut selon les chercheurs se les laver matin et soir.

Pour les scientifiques, les professionnels de la santé devraient promouvoir le lavage des dents matin et soir auprès de leurs patients.

Vous avez la flemme d'aller vous brosser les dents alors que vous êtes sur le point de vous glisser dans votre lit ? Il serait peut-être bien de prendre votre courage à deux mains et d'aller jusqu'à votre salle de bain. Une étude, menée par l'université d'Osaka, révèle que ne pas se laver les dents avant d'aller se coucher augmente les risques de maladies cardiovasculaires.

Dents : n'oubliez pas le brossage du soir pour préserver votre cœur.

Après la publication de nombreuses études montrant un lien entre une mauvaise hygiène bucco-dentaire et diverses maladies, notamment les cancers, les maladies respiratoires, gastro-intestinales et cardiovasculaires, les chercheurs japonais ont voulu connaître l'impact précis du moment du brossage des dents sur la santé cardiovasculaire. Ils ont ainsi recruté 1.675 patients hospitalisés pour une intervention chirurgicale, un examen ou un traitement médical au sein de leur établissement.

Les scientifiques les ont classés en fonction de leurs habitudes de brossage des dents : soir et matin, soir, matin (principalement avant le petit-déjeuner) ou pas du tout. Les dossiers médicaux de ces patients ont également été étudiés pour identifier les diagnostics de maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, arythmie, infarctus du myocarde, angine de poitrine et maladies valvulaires et aortiques).

L'analyse des données a révélé que seul le brossage le matin après le réveil n'était pas suffisant pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Les participants qui se brossaient les dents deux fois par jour, y compris le soir avant de se coucher, présentaient les taux de survie les plus élevés.

Se laver les dents le soir réduit les bactéries nocives dans la bouche

Pour les chercheurs, leurs résultats suggèrent que le moment du brossage des dents joue un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires, et qu'il est donc important de le faire matin et soir. "Ces implications sont cohérentes avec la théorie selon laquelle la charge bactérienne intrabuccale augmente pendant le sommeil la nuit en raison d'un flux salivaire réduit", écrivent les auteurs dans leur article paru dans la revue Nature le 28 juin 2023.

Pour eux, en se brossant les dents avant de dormir, on pourrait aider à réduire la présence de bactéries nocives dans la bouche, ce qui contribuerait à prévenir les troubles cardiaques comme l'insuffisance cardiaque, l'arythmie ou encore l'infarctus du myocarde.

Si les causes du lien entre santé bucco-dentaire et celle du coeur restent assez mystérieuses, l'équipe avance plusieurs mécanismes possibles : "la perte de dents due à une maladie parodontale ou à des caries dentaires dues à une augmentation des bactéries buccales altère l'efficacité et la santé de la mastication ; la perturbation de l'équilibre des bactéries intestinales par les bactéries buccales peut nuire à la santé et les événements cardiovasculaires se développent à partir d'une bactériémie causée par une maladie parodontale".

Sensibiliser à l'importance du brossage des dents matin et soir

Les résultats de cette étude soulignent l'importance de sensibiliser la population générale au moment approprié pour se brosser les dents. Il est recommandé de se brosser les dents le matin après le réveil et le soir avant de se coucher afin de maximiser les bienfaits pour la santé bucco-dentaire et cardiovasculaire.

Les professionnels de la santé devraient encourager leurs patients à adopter cette habitude et à prendre conscience de son impact sur leur santé globale.