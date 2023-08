Maladies cardiovasculaires : un bain de bouche pour détecter un risque précoce ?

L'ESSENTIEL Un taux élevé de globules blancs dans la salive, soit un indicateur de l'inflammation des gencives, avait un lien avec une faible dilatation médiée par le flux.

Les personnes présentant une altération de la dilatation à médiation de flux étaient exposées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires.

L'inflammation buccale, qui s'infiltre dans le système vasculaire, affectait la capacité des artères à produire l'oxyde nitrique permettant de réagir aux variations du flux sanguin.

Et s’il était possible d’identifier les premiers signes des maladies cardiovasculaires à partir d'un simple échantillon de salive ? C’est ce qu’ont récemment montré des chercheurs canadiens. "Le parodonte (un tissu de soutien sous la dent) est une zone très vascularisée de la bouche et la parodontite (une infection des gencives) provoque des changements fonctionnels et structurels négatifs dans le système vasculaire. Cependant, une inflammation buccale légère, y compris les niveaux rencontrés par de nombreuses personnes en bonne santé, a un impact peu clair sur la fonction cardiovasculaire", ont-ils écrit dans leur étude publiée dans la revue Frontiers in Oral Health.

28 adultes ont dû faire un bain de bouche et des examens cardiovasculaires

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont voulu analyser les effets de l’inflammation des gencives sur la fonction vasculaire chez des personnes en bonne santé. Pour cela, ils ont recruté 28 adultes âgés de 18 à 30 ans. Ces derniers ne présentaient pas de comorbidités, d’antécédents de maladies parodontales, ne fumaient pas et ne prenaient pas de médicaments d'affecter le risque cardiovasculaire.

Les participants ont dû jeûner durant six heures, soit ne rien manger mais avec l'autorisation de boire de l’eau, avant de se rendre au laboratoire où des échantillons de salive ont été recueillis après qu’ils se soient rincés la bouche avec de l’eau puis avec du sérum physiologique. Les volontaires se sont ensuite allongés pendant 10 minutes pour réaliser un électrocardiogramme, puis durant 10 autres minutes pour que l’équipe puisse prendre leur tension artérielle, la dilatation à médiation de flux (qui mesure la capacité des artères à se dilater pour permettre un flux sanguin plus important) et la vitesse de l’onde de pouls (qui permet de mesurer la rigidité des artères).

Maladies cardiovasculaires : un taux élevé de globules blancs dans la salive augmente le risque

Selon les résultats, un taux élevé de globules blancs dans la salive, soit un indicateur de l'inflammation des gencives, avait un lien avec une faible dilatation médiée par le flux. Cela suggère que ces patients peuvent être exposés à un risque élevé de maladies cardiovasculaires. Cependant, il n'y avait pas d’association entre les globules blancs et la vitesse de l'onde de pouls. Ce qui signifie que les effets à plus long terme sur la santé des artères n'ont pas encore eu lieu.

Les chercheurs ont avancé que l'inflammation buccale, qui s'infiltre dans le système vasculaire, affectait la capacité des artères à produire l'oxyde nitrique qui leur permet de réagir aux variations du flux sanguin. Des niveaux plus élevés de globules blancs pourraient avoir un impact plus important sur le dysfonctionnement vasculaire.

"Une hygiène bucco-dentaire optimale est toujours recommandée en plus des visites régulières chez le dentiste, en particulier au vu de ces résultats", a déclaré Trevor King, auteur des recherches, dans un communiqué. "Le test du bain de bouche pourrait être utilisé lors du bilan de santé annuel chez le généraliste ou le dentiste. Il est facile à mettre en œuvre en tant qu'outil de mesure de l'inflammation buccale dans n'importe quelle clinique", a ajouté Michael Glogauer, co-auteur de l’étude.