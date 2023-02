Maladies cardiovasculaires : ces sucres très courants augmentent vos risques

L'ESSENTIEL Selon l’OMS, les sucres libres devraient représenter moins de 10 % de la ration énergétique totale.

Une consommation excessive de sucre est associée à d'autres pathologies, comme certains cancers.

25 grammes, soit six cuillères à café : c’est la quantité de sucre quotidienne à ne pas dépasser selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela permet de limiter le risque de surpoids, d’obésité et de carie dentaire d’après l’organisation. Mais cela permettrait aussi de réduire le risque de maladie cardiovasculaire, comme l’indique une étude parue récemment dans BMC Medecine. Ses auteurs expliquent qu’une consommation élevée de sucres libres est associée à un risque plus important de maladies cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux.

Sucres libres : de quoi s’agit-il ?

"Les 'sucres libres' sont les monosaccharides (glucose, fructose) et les disaccharides (saccharose ou sucre de table) ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré", précise l’OMS. Elle précise qu’ils sont présents aussi bien dans des produits sucrés que salés : ainsi une canette de soda peut renfermer jusqu’à 40 grammes de sucre, et une cuillère à soupe de ketchup 4 grammes. Ils sont à différencier des sucres consommés via les fruits ou les légumes entiers.

Une corrélation entre sucres libres et maladies cardiovasculaires

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les données de près de 110.500 personnes, via une base de données britannique. Les participants ont été suivis pendant environ 9 ans. Les auteurs ont constaté que l'apport total en glucides n'était pas associé aux maladies cardiovasculaires. En revanche, en examinant les types et les sources de glucides consommés, ils ont remarqué qu'un apport plus élevé en sucres libres provenant d'aliments comme les boissons sucrées, les jus de fruits ou les sucreries était associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pour chaque augmentation de 5 % de la part calorique provenant des sucres libres, le risque associé de maladie cardiovasculaire était supérieur de 7 %. Les auteurs concluent que le risque de maladie cardiaque est 6 % plus élevé, tandis que le risque d'accident vasculaire cérébral est 10 % plus élevé.

Risque cardiovasculaire : comment éviter les sucres libres ?

"La consommation de cinq grammes de fibres de plus par jour était associée à un risque inférieur de 4 % de maladies cardiovasculaires totales", soulèvent les auteurs. Mais cette association n’était plus significative après la prise en compte de l'indice de masse corporelle (IMC). Toutefois, les chercheurs estiment qu’un apport plus important en fibres dans l’alimentation offre une protection contre les maladies cardiovasculaires. Surtout, ils conseillent de remplacer les sucres libres par des sucres non-libres, soit ceux présents naturellement dans les fruits et légumes entiers. En somme, plutôt qu'un jus de fruit, mieux vaut consommer le fruit entier.