AVC : une appli aide à détécter les symptômes

L'ESSENTIEL Chaque année, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral : 5 millions d'entre elles meurent et 5 millions souffrent d'une incapacité permanente, indique l’OMS.

L'AVC est la deuxième cause de décès dans le monde, d’après la Fondation pour la Recherche sur les AVC.

Une appli aussi précise qu’un neurologue pour diagnostiquer un AVC ? C’est ce que démontrent des recherches préliminaires sur une nouvelle application pour smartphone appelée FAST.AI, développée pour aider les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou leur famille et leurs soignants à reconnaître en temps réel les symptômes courants de l'AVC.

AVC : l'appli est fiable à 100 % pour repérer les symptômes

Les signes d’un AVC peuvent être très variés : un déficit moteur, la bouche qui dévie, le bras qui ne se lève pas bien, des difficultés à s’exprimer, des troubles visuels ou encore l’engourdissement d’un membre. Ils sont souvent latéralisés, c’est-à-dire qu’ils apparaissent uniquement d’un côté du corps, indique l’Institut du Cerveau.

Grâce à une vidéo du visage du patient, l’application examine 68 points de repère. De plus, elle utilise des capteurs qui mesurent le mouvement et l'orientation des bras et des enregistrements vocaux qui détectent les changements de la parole. Les informations de chaque test sont envoyées à un serveur de base de données pour être analysées.

Les chercheurs ont testé FAST.AI sur près de 270 patients d'âge moyen de 71 ans, dont 41 % de femmes, ayant reçu un diagnostic d'AVC aigu dans les 72 heures suivant leur admission à l'hôpital dans quatre grands centres d'AVC en Bulgarie de juillet 2021 à juillet 2022. Les neurologues qui ont examiné les patients ont testé l'application puis ont comparé les résultats de FAST.AI avec leurs impressions cliniques.

Les performances de l’appli sont remarquables : l'asymétrie faciale associée à l'AVC a été détectée chez près de 100 % des patients. L'application a en outre repéré avec précision la faiblesse des bras dans plus de deux tiers des cas. Les analyses préliminaires ont également confirmé qu'il pourrait permettre de détecter de manière fiable les troubles de l'élocution, selon les chercheurs.

L'application peut permettre de sauver la vie des victimes d'AVC

Cet outil pourrait ainsi sauver des vies. En effet, une reconnaissance précoce des symptômes d'un AVC peut permettre aux victimes d'appeler les urgences plus rapidement et d'avoir un traitement plus rapide, ce qui peut minimiser les effets à long terme d'un AVC et améliorer les chances de récupération complète.

Un accident vasculaire cérébral est l’arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d’une partie du cerveau, rappelle la Haute Autorité de Santé (HAS). Trois AVC sur quatre sont dus à un caillot dans une artère qui bloque la circulation du sang vers le cerveau, ce sont les AVC ischémiques. C’est pourquoi le traitement anti-coagulant doit être administré dans les trois heures (jusqu'à quatre heures et demie chez certains patients éligibles) suivant le début des symptômes. Plus le traitement est administré rapidement, plus les chances de récupération sont grandes.

Des recherches antérieures ont montré que les patients victimes d'un AVC qui sont traités dans les 90 minutes suivant leurs premiers symptômes avaient presque trois fois plus de chances de se rétablir avec peu ou pas de handicap par rapport à ceux qui ont reçu un traitement plus de 90 minutes après le début des symptômes.

"De nombreux patients victimes d'un AVC n'arrivent pas à l'hôpital à temps pour recevoir un traitement permettant de briser les caillots, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est vital de reconnaître les symptômes de l'AVC et d'appeler les secours immédiatement", a déclaré l'auteur de l'étude, Radoslav I. Raychev, professeur clinique de neurologie et neurologue vasculaire à l'Université de Californie, Los Angeles.

L’application est encore en développement et n'est pas encore disponible pour le public.