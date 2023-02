Maladie cœliaque : elle augmente les risques cardiovasculaires

L'ESSENTIEL Un certain nombre de maladies auto-immunes sont associées à un risque accru de maladie cardiovasculaire en raison de l'inflammation systémique, d’après les chercheurs.

La maladie coeliaque est fréquente dans le monde entier et affecte entre 1 individu sur 100 à 1 individu sur 300 d’après la World Gastroenterology Organisation.

Le gluten est une protéine que l'on retrouve dans plusieurs céréales, dont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle.

27 % de risque en plus : voilà le résultat d’une étude publiée dans la revue BMJ Medicine sur le lien entre la maladie cœliaque et les maladies cardiovasculaires, comme la cardiopathie ischémique, la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral (AVC).

La maladie cœliaque est une pathologie auto-immune qui se manifeste chez les individus génétiquement prédisposés par une intolérance au gluten qui ne possèdent alors pas les enzymes nécessaires pour le dégrader correctement lors de la digestion, d’après l’Inserm.

Risque cardiovasculaire : un demi-million de personnes étudiées

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs de l'Oxford Population Health ont étudié les données médicales fournies par les demi-million de participants à l’étude de population UK Biobank. Parmi ces personnes, 2.083 étaient atteintes de la maladie cœliaque mais ne souffraient pas de maladie cardiovasculaire à l’origine. Leur santé cardiovasculaire a été suivie, à l'aide de dossiers hospitaliers et de certificats de décès, pendant un peu plus de 12 ans en moyenne.

Au cours de cette période, 40.687 diagnostics de maladies cardiovasculaires ont été enregistrés parmi tous les participants survivants de la UK Biobank et 218 concernaient des personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Cette proportion se traduit par une augmentation de 27 % du risque de maladie cardiovasculaire chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque par rapport aux personnes qui n'en sont pas atteintes. Le risque semblait en outre augmenter avec l'ancienneté de la maladie, passant à 34 % chez les personnes malades depuis 10 ans ou plus.

Les produits transformés sans gluten pourraient être un facteur de risque cardiovasculaire

Les raisons de ce phénomène ne sont pas claires, en effet les personnes atteintes de la maladie cœliaque présentaient pourtant moins de facteurs de risque connus de maladies cardiovasculaires (notamment le surpoids ou l'obésité, une pression artérielle systolique élevée, des antécédents de tabagisme et un taux de cholestérol élevé).

Il s'agit d'une étude d'observation, qui ne peut donc pas établir de lien de cause à effet, indiquent les auteurs qui évoquent tout de même une piste à l’origine de cette association. En effet, le régime sans gluten, que les personnes souffrant de maladie coeliaque sont tenues de suivre pour atténuer les symptômes, pourrait avoir un rôle s’il contient des produits transformés. En effet,"les produits alimentaires sans gluten ne sont pas toujours les plus diététiques : compositions faibles en protéines et en fibres, mais riches en sucre et en sel", indique le Dr Jean-Paul Marre.