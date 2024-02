AVC : une application aide à améliorer la capacité des patients à parler

L'ESSENTIEL L’application "iTalkBetter", élaborée par des scientifiques britanniques, aide les adultes souffrant d’aphasie post-AVC à prononcer correctement des mots couramment utilisés à leur rythme.

Dans l’étude, elle a aidé les patients à améliorer leur capacité à dire et répéter des mots de 13 %.

L’utilisation de l’application était associée à une augmentation du volume des régions du cerveau liées à la perception, à la production et au contrôle du langage.

L'aphasie est un trouble neurologique affectant la communication verbale. Il survient lorsqu'une personne subit des lésions cérébrales, généralement du côté gauche de l'organe, entraînant des difficultés d'élocution ou de langage. Cette perte partielle ou totale de la parole est l’une des séquelles les plus handicapantes qui affectent les survivants d’un accident vasculaire cérébral. "L'orthophonie est efficace, mais de nombreuses heures de pratique sont nécessaires pour réaliser des progrès cliniquement significatifs. (…) La plupart des systèmes de soins de santé sous-dosent les heures de cette discipline paramédicale", ont indiqué des scientifiques de l'Institut de neurologie de l’University College London (Angleterre).

L’application aide les adultes aphasiques à prononcer correctement plus de 200 mots

Ainsi, pour pallier le problème, ils ont développé une application, appelée "iTalkBetter", qui propose une thérapie orthophonique aux personnes souffrant d'aphasie après avoir subi un AVC. Elle permet aux patients de prononcer plus de 200 mots couramment utilisés, à leur rythme et sans aucune limite quant à la quantité de thérapie qu'ils reçoivent. Tout en utilisant des jeux pour maintenir l'engagement, le système de reconnaissance vocale intégré à l'application analyse la parole en temps réel pour indiquer à l'utilisateur s'il a nommé correctement le mot affiché.

Pour déterminer l’efficacité de leur application, l’équipe a décidé de mener une étude publiée dans la revue eClinicalMedicine. Dans le cadre des travaux, les auteurs ont recruté 27 adultes aphasiques à la suite d’un accident vasculaire cérébral, entre septembre 2020 et mars 2022. Les participants ont utilisé l’application sur une période de six semaines pendant environ 90 minutes par jour. Les chercheurs ont eu recours à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) structurelle et fonctionnelle pour identifier les changements dans les états cérébraux liés à la thérapie.

Cerveau : une hausse de 29 mots prononcés par personne grâce à cette thérapie orthophonique

D’après les résultats, l’utilisation de l’application améliorait considérablement la capacité des patients à dire et répéter des mots de 13 % pour les 200 mots couramment utilisés, soit une augmentation moyenne de 29 mots prononcés par personne. En outre, la parole spontanée s’est également améliorée. "Les effets bénéfiques ont persisté après trois mois", ont précisé les scientifiques.

Ils ont aussi constaté que les régions du cerveau liées à la perception, à la production et au contrôle du langage augmentaient de volume après avoir utilisé l’application, qui sera bientôt accessible à tous les patients touchés par ce trouble du langage. "Plus les personnes aphasiques pratiquaient, plus elles étaient capables d'activer des zones de traitement auditif clés dans l'hémisphère intact", a déclaré Alex Leff, co-auteur de l’étude.