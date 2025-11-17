  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Rapport

Trouble de santé mentale : 1 enfant sur 7 concerné en Europe, selon l’OMS

Un nouveau rapport de l’OMS révèle une forte augmentation des troubles mentaux chez les enfants et adolescents en Europe. Elle pointe un accès limité aux soins et le manque de professionnels de santé mentale.

Trouble de santé mentale : 1 enfant sur 7 concerné en Europe, selon l’OMS Daisy-Daisy / istock
L'ESSENTIEL
  • Les troubles de santé mentale chez les jeunes explosent en Europe.
  • L’OMS alerte sur le manque criant de services et de politiques adaptées.
  • Certains pays tirent leur épingle du jeu, comme les Îles Féroé, l’Islande et le Danemark.

Dépression, anxiété, troubles des conduites alimentaires... Un enfant ou adolescent sur sept en Europe souffre aujourd’hui d’un trouble de santé mentale, un chiffre en hausse de 33 % en quinze ans, selon un rapport alarmant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Toujours parmi les facteurs potentiels : "l’isolement social, la pandémie de Covid-19, les conflits géopolitiques persistants et l’instabilité socioéconomique".

Ce rapport, intitulé "Child and youth mental health in the WHO European Region", dresse pour la première fois un panorama complet de la santé mentale des enfants et adolescents dans 53 pays d’Europe et d’Asie centrale. Il met en lumière une réalité accablante : les besoins explosent, mais les systèmes de soins ne suivent pas. Le Dr João Breda, responsable du bureau OMS Grèce, déclare : "Ce rapport est un électrochoc. Chaque enfant et chaque jeune a droit à un soutien en santé mentale et à des soins de haute qualité."

Le suicide reste la première cause de décès chez les 15-29 ans

Parmi les données les plus frappantes : une fille sur quatre, entre 15 et 19 ans, souffre d’un trouble mental. Le suicide reste la première cause de décès chez les 15-29 ans. Pourtant, dans un quart des pays européens, aucun service de santé mentale de proximité n’est disponible pour les jeunes, et un cinquième des pays n’ont toujours pas de politique nationale dédiée. En moyenne, on ne compte qu'un seul psychiatre pour 76.000 enfants et adolescents.

Certains pays tirent leur épingle du jeu : les adolescents des Îles Féroé, d’Islande et du Danemark affichent les meilleurs niveaux de bien-être mental. A contrario, l’Ukraine, Chypre et la Pologne enregistrent les scores les plus faibles, reflets d’une instabilité politique et sociale qui aggrave les troubles.

SUR LE MÊME THÈME

Des disparités marquées entre pays

L’OMS appelle tous les gouvernements à agir sans délai. Comme le rappelle le Dr Breda : "En agissant dès maintenant, les pays peuvent bâtir des systèmes résilients qui aideront les prochaines générations à s’épanouir." Pour les aiguiller, le rapport propose neuf mesures prioritaires pour transformer les soins, de la création de politiques nationales jusqu'à l'implication des familles, en passant par la formation des professionnels. Il met aussi en garde contre une tendance croissante : la recherche de soutien émotionnel auprès de chatbots d’intelligence artificielle comme ChatGPT, parfois avec des conséquences dramatiques.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025