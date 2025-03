Les enfants les adorent mais ces boissons glacées peuvent être dangereuses

L'ESSENTIEL Les granités, ces sucreries entre la glace et la boisson, contiennent parfois du glycérol, un édulcorant.

En Irlande et au Royaume-Uni, plusieurs intoxications ont été signalées chez des enfants.

Les enfants touchés ont fait des crises d’hypoglycémie, avec parfois des pertes de connaissance.

Les granités sont à éviter pour les jeunes enfants. Selon une étude parue dans Archives of Disease in Childhood, ils ne devraient pas consommer ces glaces colorées. Plusieurs intoxications ont été recensées au Royaume-Uni et en Irlande.

Quels sont les symptômes de l’intoxication au glycérol liée aux granités ?

Dans les pays anglophones, ces boissons sont appelées slushies, en référence à slush qui signifie ‘neige fondue’, car elles ont le même aspect. Le glycérol permet d’obtenir cette texture sans ajouter trop de sucres. Cette récente recherche s’appuie sur les cas de 21 enfants, devenus gravement malades peu de temps après avoir consommé ce type de rafraîchissements, entre 2009 et 2024. "Presque tous les enfants (93 %) se sont sentis mal dans les 60 minutes suivant la consommation de boissons glacées, observent les auteurs. Aucun d’entre eux n'avait d'antécédents médicaux." Parmi les symptômes recensés, il y avait une perte de conscience, de l'hypoglycémie, l'acidose métabolique (lactique) soit une baisse du bicarbonate sanguin qui peut résulter en une baisse de la pression artérielle, la pseudohypertriglycéridémie et l’hypokaliémie, qui correspond à une baisse du potassium dans le sang. "La consommation de boissons glacées à base de slush contenant du glycérol peut provoquer un syndrome clinique d'intoxication au glycérol chez les jeunes enfants, concluent donc les scientifiques. Cela imite les troubles héréditaires de la gluconéogenèse et du métabolisme du glycérol."

Intoxication au glycérol : un impact difficile à mesurer

Dans un article de la BBC, le professeur Ellen Crushell, autrice principale de ces travaux, estime que ces résultats pourraient être uniquement la partie émergée de l’iceberg. Comme des milliers d’enfants consomment ce type de boissons tous les jours dans le monde, il est possible qu’il existe un groupe de "symptômes légers". En somme, des enfants souffrant de nausées ou de vomissements après avoir bu ces granités, mais qui n’ont pas besoin de se rendre dans un hôpital. Ils ne seraient ainsi pas recensés parmi les effets secondaires. D'autres, peut-être, ne ressentent aucun symptôme spécifique.

Granités : des boissons à éviter avant huit ans

Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires déconseillent toutefois les produits contenant du glycérol aux enfants de moins de quatre ans à cause "d’effet secondaires comme les maux de tête ou les malaises en particulier lorsqu’ils sont consommés en excès". A la suite de leurs résultats, les auteurs de l’étude recommandent aux parents d’être vigilants et suggèrent de ne pas donner ce type de boissons à des enfants de moins de huit ans.