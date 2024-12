Risque cardiovasculaire : les boissons sucrées sont plus néfastes que les sucreries

L'ESSENTIEL Les différents types de sucres ont des effets différents sur la santé cardiovasculaire.

La consommation de boissons sucrées, comme les sodas ou les jus de fruits, est associée à davantage de risques cardiovasculaires, par rapport aux sucreries.

Cela pourrait être lié aux habitudes de consommation, mais aussi aux effets de ce type de sucres sur la satiété.

Tous les sucres ne se valent pas. Dans Frontiers in Public Health, des chercheurs suédois et danois montrent que les sucres transformés n’ont pas tous les mêmes effets sur la santé. Ils ont ainsi découvert que ceux présents dans les boissons, comme les jus de fruits ou les sodas, ont plus d’effets sur la santé cardiovasculaire que ceux présents dans les bonbons ou autres sucreries.

Une étude sur les liens entre les différentes formes de sucre et les maladies cardiovasculaires

Cette équipe des universités de Lund et de Copenhague a travaillé sur les liens entre le sucre et les maladies cardiovasculaires. "Ces maladies sont la principale cause de décès et de maladie en Europe, et changer son régime alimentaire est un moyen relativement simple de réduire son risque", rappellent-ils dans un communiqué. Ils se sont basés sur deux études menées entre 1997 et 2009 dont ils ont retenu un échantillon de 69.705 patients. Les scientifiques ont créé trois catégories de consommation de sucre : des garnitures comme le miel, des friandises comme une pâtisserie ou des boissons sucrées comme les sodas gazeux. Ils se sont concentrés sur sept maladies cardiovasculaires : deux types différents d'accident vasculaire cérébral, les crises cardiaques, une insuffisance cardiaque, les anévrismes de l'aorte, une fibrillation auriculaire et une sténose aortique. "Au cours de cette période, 25.739 participants ont reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire", observent les auteurs.

Les boissons sucrées nuisent plus à la santé cardiovasculaire que les confiseries

Ils ont découvert que la consommation de boissons sucrées était plus mauvaise pour la santé que toute autre forme de sucre : boire plus de boissons sucrées augmentait considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, d'insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire et d'anévrisme de l'aorte abdominale. "Les sucres liquides, présents dans les boissons sucrées, procurent généralement moins de satiété que les formes solides - ils vous font sentir moins rassasié - ce qui peut conduire à une surconsommation", précise l’autrice principale de l’étude, Suzanne Janzi. Elle souligne aussi que le contexte de consommation n’est pas le même : les friandises, comme les bonbons par exemple, sont souvent réservées à des occasions particulières alors que les boissons sucrées, à l’image des jus de fruits, peuvent être consommées tous les jours, voire plusieurs fois par jour.

Santé cardiovasculaire : une réduction nécessaire de la consommation de sucre

Dans leurs résultats, les risques les plus élevés de trouble cardiovasculaire sont apparus dans la catégorie de consommation la plus faible de friandises. "Le résultat le plus frappant de notre étude est la relation divergente entre les différentes sources de sucre ajouté et le risque de maladie cardiovasculaire, conclut cette spécialiste. Ce contraste surprenant souligne l’importance de prendre en compte non seulement la quantité de sucre consommée, mais aussi sa source et son contexte."

En 2016, l'Organisation mondiale de la santé appelait déjà les pays à agir pour réduire la consommation de boissons sucrées. Dans un rapport, l'OMS a démontré que la taxation des boissons sucrées permet de faire baisser la consommation de ces produits et de faire reculer le nombre de cas d’obésité, de diabète de type 2 et de carie dentaire. "Le sucre n’est pas nécessaire du point de vue nutritionnel, rappelait alors le Dr Francesco Branca, Directeur du Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS. L’OMS recommande de maintenir l’apport éventuel en sucres libres à moins de 10 % des besoins énergétiques totaux et de le ramener à moins de 5 % si l’on veut obtenir des bienfaits supplémentaires sur le plan de la santé. C’est l’équivalent d’un seul verre de 250 ml de boisson sucrée par jour."