Pourquoi la perte de dents est liée à de graves risques pour la santé chez ls séniors

L'ESSENTIEL Chez les personnes âgées, le risque de mortalité toutes causes confondues augmente avec une progression plus rapide de la perte dentaire, indépendamment du nombre de dents initial.

Chaque dent perdue par an accroît le risque de 4 %.

Les chercheurs recommandent de "sensibiliser les professionnels de santé et le grand public aux risques" afin d’"encourager l'adoption de meilleures habitudes."

Perdre ses dents peut avoir un impact considérable. Cela affecte non seulement la qualité de vie en rendant la mastication et le plaisir de manger plus difficiles, mais elle a également été associée à des taux de mortalité plus élevés, non seulement pour la mortalité globale, mais aussi pour des causes spécifiques comme les maladies cardiaques, le cancer du poumon et la pneumonie. "Les précédentes recherches sur l'association entre la perte dentaire et la mortalité reposaient généralement sur une seule évaluation du nombre de dents au départ", ont indiqué des chercheurs de l’université du Sichuan (Chine). Dans une nouvelle étude, ils ont donc voulu examiner si la progression de la perte de dents était liée au décès indépendamment du nombre de dents initial chez les personnes âgées.

Perdre 4 dents ou plus par an accroît de 33 % le risque de décès

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont utilisé les données de l'enquête longitudinale chinoise sur la longévité en bonne santé. Au total, 8.073 personnes, âgées de 73 à 91 ans, ont été recrutées. L’équipe a suivi la vitesse à laquelle les participants perdaient leurs dents au fil du temps, en mesurant cela comme le nombre moyen de dents perdues par an. En fonction du rythme, les volontaires ont été répartis en quatre groupes : stable (aucune dent perdue par an), perte lente (plus de zéro mais moins de deux dents perdues par an), perte modérée (deux à moins de quatre dents perdues par an) et perte rapide (quatre dents ou plus perdues par an).

Sur une période de suivi de 3,5 ans, 5.176 décès ont été enregistrés. Globalement, le risque de mortalité a augmenté significativement avec une progression plus rapide de la perte dentaire après avoir pris en compte le nombre de dents initial et d'autres facteurs. Dans le détail, les résultats, publiés dans la revue BMC Geriatrics, montrent que les personnes âgées présentant une perte dentaire rapide avaient un risque de décès 33 % plus élevé que celles qui n'avaient perdu aucune dent. De plus, chaque dent perdue par an augmente le risque de 4 %.

Perte dentaire : "sensibiliser les professionnels de santé et le grand public aux risques pour la santé"

D’après les scientifiques, il est nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur les mécanismes sous-jacents à cette association afin de développer des interventions efficaces. "En attendant, sensibiliser les professionnels de santé et le grand public aux risques pour la santé liés à une perte dentaire rapide pourrait grandement contribuer à encourager l'adoption de meilleures habitudes", ont-ils conclu.