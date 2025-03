Brossage de dents : combien de temps attendre après le repas ?

L'ESSENTIEL Se brosser les dents immédiatement après le petit-déjeuner peut fragiliser l’émail, surtout après des aliments ou des boissons acides comme le café ou les agrumes.

Les dentistes recommandent d’attendre au moins une heure pour laisser la salive neutraliser l’acidité et protéger les dents. À défaut, un simple rinçage de la bouche peut suffire.

Pour un brossage efficace, privilégiez une brosse souple, adoptez des mouvements circulaires, brossez pendant deux minutes et nettoyez aussi la langue et les gencives. Enfin, changez de brosse tous les trois mois pour préserver votre santé bucco-dentaire.

Les bonnes habitudes alimentaires et une hygiène bucco-dentaire rigoureuse sont essentielles pour prévenir les maladies chroniques. S’il est recommandé de se laver les dents au moins deux fois par jour, une équipe de dentistes américains rappelle, dans un article publié dans Parade, que ce brossage consciencieux peut en réalité nuire à la santé de notre sourire s’il n'est pas fait dans les règles de l'art. "Pour prévenir les problèmes dentaires à long terme, il est essentiel de connaître les différents facteurs qui peuvent endommager nos dents", expliquent-ils.

Pourquoi attendre 1h avant de se brosser les dents ?

Première erreur à ne pas commettre : se brosser les dents immédiatement après le petit-déjeuner. "Se brosser trop tôt après avoir mangé, notamment après avoir consommé des aliments ou boissons acides [café, jus de fruits...], peut provoquer une érosion de l'émail", affirme le Dr Kartik Antani, dentiste à Albuquerque (Nouveau-Mexique). En effet, l'acidité temporairement présente dans la bouche ramollit l'émail, et un brossage immédiat peut l'user plus rapidement.

Pour préserver l'émail, l'Association dentaire américaine (ADA) recommande d'attendre au moins une heure après avoir mangé ou bu. "Ce délai permet à la salive d’éliminer les débris alimentaires, d’équilibrer le pH de la bouche et de reminéraliser l'émail", précise le Dr Marie Jackson, dentiste dans le New Jersey. L'efficacité du brossage de dents est alors optimale, puisqu'il permet d'éliminer les impuretés présentes en surface sans abîmer les dents. Si l'attente est difficile, notamment le matin avant de partir pour le travail, se rincer la bouche avec de l'eau est une alternative efficace pour réduire l'acidité, assurent les dentistes.

Les bons gestes pour un brossage efficace

- Choisir la bonne brosse à dents : Privilégiez une brosse à poils souples pour préserver l'émail. Les brosses électriques sont recommandées car elles offrent un nettoyage plus efficace.

- Utiliser la bonne technique : Brossez avec des mouvements circulaires à un angle de 45° par rapport aux gencives. Pour une brosse électrique, laissez-la simplement faire son travail.

- Respecter la durée recommandée : Deux minutes sont nécessaires pour un brossage optimal, soit 30 secondes par quadrant de la bouche.

- Ne pas oublier les gencives et la langue : Nettoyer la langue et les gencives permet d'éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine.

- Adopter un brossage doux : Un brossage trop agressif peut endommager les gencives et l'émail, provoquant sensibilité et récession gingivale.

- Changer régulièrement de brosse : Remplacez votre brosse tous les trois mois ou dès que les poils sont usés pour garantir une hygiène optimale.