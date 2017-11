Depuis 10 ans, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire ne donnait pas le choix. Pour en finir définitivement avec les caries, et le mauvais état de la gencive des Français, il fallait se brosser les dents trois fois par jour, pendant trois minutes minimum. Mais c’est aussi une recommandation qui a été saluée par nos compatriotes par un énorme éclat de rire. Faire passer le geste matinal, plutôt rapide, d’une minorité de Français, à un tel niveau n’était pas réaliste. C’est probablement l’échec de la stratégie du « qui peut le plus peut le moins », qui explique le revirement total : deux brossages des dents chaque jour suffiraient désormais à une bonne hygiène dentaire.

Parce que dans la vraie vie, on a les chiffres : seul un Français sur quatre respectait les trois brossages. La majorité en était loin, puisque la moyenne nationale du temps quotidien oscille entre 43 et 57 secondes ! Même échec pour le nombre de brossages. Peu de Français sont à leur domicile à midi. Emmener la brosse à dents sur son lieu de travail n'est quasiment jamais appliqué. Conséquence, il ne peut y avoir que deux brossages par jour en moyenne… voire un seul.

C’est quoi le risque de ne le faire que deux fois par jour ? Pas grand-chose, si l’on en croit les nouvelles données sur la durée de formation de la plaque dentaire qui est responsable des caries. Elle met douze heures à se régénérer. Inutile donc de se brosser les dents à la mi-journée.

Ne pas se brosser la langue

Contrairement à ce que l’on a prétendu pendant des années, se laver les dents ne comprend pas le « raclage » de la langue, qui est le bon mot. En effet, la langue comprend des milliers de papilles qui se régénèrent régulièrement, et dont certaines renferment les bourgeons du goût contenant les cellules sensorielles. La brosser, c’est à terme altérer son goût.

On peut céder à la tentation du gadget

Sans état d’âme. C’est aussi un vent de jeunisme qui souffle sur les institutions : la brosse électrique devient la référence. Elle effectue 40 000 mouvements par minute, contre 600 pour le brossage à la main. Au lieu de la changer tous les trois mois, il ne faut la remplacer que lorsque ses poils sont abîmés.

Le chewing-gum n’est plus tabou

Pour maintenir une hygiène irréprochable, une arme secrète, qui va nous rendre populaire auprès des enfants : mâcher un chewing-gum après le repas de midi. La mastication génère une salive plus chargée en bicarbonates, qui aide à protéger l'émail. Les habitudes américaines fournissent le dernier conseil : utiliser, le soir, en complément du brossage, du fil dentaire ou un jet hydro-propulseur. Bien se laver les dents ne dispense pas d’une visite chez le dentiste qui reste préconisée au moins deux fois par an. La mastication est prépondérante pour manger « utile » et profiter de tous les éléments de notre nourriture. On ne va pas chez son dentiste pour manger moins, mais pour manger mieux !

Deux informations pour finir : il faut au minimum 24 dents. Dès qu’il n’y a plus de molaires, il est impossible de considérer que l’on est en état de se nourrir correctement. Et puis surtout, n’enviez pas le crocodile et ses 70 dents. Il n’est pas avantagé, parce qu’il ne sait que prendre et couper. Il ne mâche pas et avale. La digestion n’est pas son problème ; c’est un animal à sang froid qui n’a pas besoin de l’alimentation pour réguler sa température, à la différence de l’homme !