Pour protéger vos dents, brosser les avant de boire du café

Les dentistes préconisent d’attendre une demi-heure avant de se brosser les dents après le café matinal.

La littérature scientifique pullule de recherches sur le café qui étudient à la fois ses bienfaits et ses dangers. Les dernières études montrent que pour éviter les risques cardiovasculaires engendrés par sa consommation, il faut se limiter à six tasses par jour. Si cette limite est respectée, boire du café peut apporter de nombreux bienfaits pour l’organisme comme limiter les risques de perte auditive, améliorer la concentration après une mauvaise nuit, réduire le risque de cancer de la prostate ou encore réduire les risques de décès pour les personnes qui souffrent de diabète de type 2.

Une routine matinale qui commence par le brossage des dents

Mais le café a aussi une propriété qui peut en faire un ennemi de la santé bucco-dentaire ou en tout cas d'une belle dentition : pour bien protéger ses dents face à l’acidité du café, des dentistes estiment qu’il est préférable de se brosser les dents avant d’en consommer. “Si vos dents sont bien propres, le café ne trouvera rien à quoi s’accrocher”, avance Christina Meiners, dentiste dans un dispensaire de San Antonio, au Huffington Post. Les dents propres éliminent l’accumulation de plaque dentaire et rend l’adhérence des taches plus difficile. Par ailleurs, se brosser les dents après le café aggrave la situation car l’acidité du café affaiblit l’émail qui protège des agressions physiques et chimiques.

Le matin, la routine devrait donc commencer par se brosser les dents. “Il ne faut pas se brosser les dents dans un environnement acide, c’est chimiquement abrasif”, abonde Sonya Krasilnikov, qui pratique dans un cabinet dentaire new-yorkais. “Si cela se produit une fois, il s’agira simplement d’une micro-abrasion, rien de grave. En revanche, si c’est habituel, vous allez user votre émail”, poursuit Siama Muhammad, du cabinet dentaire de Brooklyn Oak.

Attendre au moins 30 minutes

Pour ceux qui ne veulent pas ponctuer leur routine matinale par le goût du café, les dentistes préconisent d’attendre une demi-heure avant de se brosser les dents. “La salive neutralise le pH de la bouche, précise Sonya Krasilnikov. En une demi-heure, celle-ci retrouve son état sain. Vous pourrez alors vous brosser les dents en toute sécurité. Une demi-heure suffit, en général.” Ils proposent également, comme alternative, de mâcher un chewing-gum sans sucre. “Je conseille au moins d’en mâcher pour stimuler votre protection naturelle : votre salive. Il va agir comme un tampon dans cet environnement acide”, souligne Christina Meiners.