Santé cardiaque : pourquoi vous auriez tout intêret d'arrêter de manger 3 heures avant le coucher

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, dîner trois heures avant de se coucher prolonge le jeûne nocturne et améliore certains marqueurs cardiovasculaires et métaboliques.

Après 7,5 semaines à ce rythme, les participants ont montré une baisse de leur tension artérielle et de leur fréquence cardiaque pendant la nuit.

Ils avaient aussi un meilleur contrôle de la glycémie en journée, car leur pancréas a régulé la glycémie plus efficacement, en libérant suffisamment d’insuline au bon moment.

Et si on profitait de notre nuit de sommeil pour faire un jeûne ? C’est l’idée qu’ont eue des chercheurs de la Northwestern Medicine, aux États-Unis. Lors de leur étude, publiée dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ils ont demandé aux participants d'arrêter les repas heures avant de se coucher pour étendre la période de jeûne nocturne.

Un jeûne nocturne prolongé entre 13 et 16 heures

"Adapter notre période de jeûne aux rythmes naturels veille-sommeil [le rythme circadien, NDLR] peut améliorer la coordination entre le cœur, le métabolisme et le sommeil, autant d’éléments qui contribuent à la protection de la santé cardiovasculaire", le Dr Daniela Grimaldi, première auteure de l’étude, dans un communiqué.

Pour mesurer l’impact du jeûne nocturne prolongé, les chercheurs ont suivi pendant 7,5 semaines 39 adultes âgés de 36 à 75 ans, en surpoids ou obèses. Certains devaient arrêter de manger trois heures avant de se coucher, tandis que les autres, constituant le groupe témoin, n’ont pas changé leurs horaires de dîner. Cela induisait des fenêtres sans nourriture allant de 13 à 16 heurs pour le groupe jeune prolongé et de 11 à 13 heures pour les autres.

Après avoir mangé, les lumières étaient tamisées pendant trois heures pour tous les participants, jusqu’à ce qu’ils se couchent.

Baisse de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque

Les résultats sont encourageants pour le groupe ayant dîné tôt pendant 7,5 semaines :

une baisse de 3,5 % de la tension artérielle pendant la nuit ;

une diminution de la fréquence cardiaque nocturne de 5 % ;

un meilleur contrôle de la glycémie en journée, car le pancréas a régulé la glycémie plus efficacement, en libérant suffisamment d’insuline au bon moment.

"Ce n’est pas seulement la quantité et la qualité des aliments consommés qui importent, mais aussi le moment où l’on mange par rapport au sommeil ; c’est ce qui est crucial pour bénéficier des effets physiologiques de l’alimentation", explique le Dr Phyllis Zee, auteure principale de l’étude.

En 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) préconisait aussi de dîner tôt, au moins deux heures avant de se coucher, pour allonger le jeûne nocturne. Dans sa publication, l’instance recommandait également de réduire les apports caloriques le soir au profit du petit-déjeuner, qu’il ne faudrait jamais sauter !