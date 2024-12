Jeûne intermittent : il retarde la pousse des cheveux

L'ESSENTIEL Le jeûne intermittent ralentit la croissance des cheveux, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont observé, chez les souris, que le jeûne perturbait les cellules souches des follicules pileux.

Celles-ci n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles sources d'énergie (graisses au lieu de glucose), s’autodétruisent, ce qui retarde donc la pousse des cheveux.

Réduction du risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou encore de cancer… Les vertus du jeûne intermittent séduisent de plus en plus. En effet, selon un sondage Ipsos publié dans Le Parisien en mars 2022, 27 % des Français le pratiquent de façon régulière ou occasionnelle, dont 61 % pour des raisons de santé. Mais, d’après une nouvelle étude publiée dans la revue Cell, le jeûne intermittent n’aurait pas que des qualités. Ce régime alimentaire pourrait être néfaste pour nos cheveux car, d’après les chercheurs, la pousse est moins rapide chez ceux qui s’adonnent à ce type de régime.

Les différents types de jeûne intermittent

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il existe trois types de jeûne intermittent :

Le régime 5 : 2 durant lequel la personne mange normalement pendant 5 jours puis diminue les 2 derniers jours, à 500 calories/jour pour les femmes et 600 calories/jour pour les hommes.

Le régime 16/8 : jeûne pendant 14 à 16 heures et prise alimentaire durant les 8 à 10 heures restantes.

L’"alternate day fasting" : jeûne un jour sur deux.

Pour mesurer l’impact du jeûne sur la repousse de cheveux, les scientifiques ont choisi le régime 16/8. Ils l’ont testé sur des souris qui ne pouvaient se nourrir que huit heures par jour. Ainsi, ils ont observé une moins bonne repousse des cheveux (jusqu’à 96 jours pour un résultat partiel), comparativement aux rongeurs qui pouvaient se nourrir en illimité. Ces derniers ont, pour la plupart, vu leurs cheveux repousser en 30 jours.

Les follicules pileux ne s’adaptent pas aux nouvelles sources d’énergie

Mais pourquoi le jeûne impacte-t-il nos cheveux ? La raison vient des cellules souches des follicules pileux. Lors d’un jeûne, toutes les cellules de notre corps doivent puiser leurs forces non plus dans le glucose mais dans les réserves de graisses… Et les scientifiques ont découvert que les cellules souches des follicules pileux n’y arrivaient pas et que, dans cette situation, elles s’autodétruisaient, ce qui retardait donc la pousse des cheveux.

"Nous ne voulons pas dissuader les gens de pratiquer le jeûne intermittent, car il est associé à de nombreux effets bénéfiques, souligne Bing Zhang, l’un des auteurs, dans un communiqué. Il faut simplement être conscient qu’il peut avoir des effets imprévus." Mais rassurez-vous, ils peuvent être évités. Les scientifiques ont en effet découvert que certains antioxydants pourraient aider les cellules souches des follicules pileux à survivre lors de la période de jeûne.