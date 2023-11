Jeûne intermittent : la méthode 14/10 serait idéale pour obtenir des bienfaits

L'ESSENTIEL Faire tenir ses repas dans un créneau de 10 heures et jeûner les 14 heures restantes augmente l’énergie, l’humeur et diminue la sensation de faim.

Les participants qui respectaient régulièrement cette fenêtre alimentaire en retiraient davantage de bénéfices que celles qui la modifiaient d'un jour à l'autre.

Les volontaires qui ont suivi ce mode d’alimentation plus longtemps ont vu leur santé s'améliorer encore davantage.

Ces dernières années, le jeûne intermittent a le vent en poupe, car il aiderait à perdre du poids et à stimuler le métabolisme. Ce mode d’alimentation consiste à alterner entre périodes de jeûne et phases courtes de prise alimentaire. Il existe plusieurs types de jeûne. Récemment, des chercheurs du King's College de Londres (Angleterre) ont révélé que le fait de prendre tous ses repas dans un créneau de dix heures et de jeûner durant les 14 heures restantes avait des effets positifs sur la santé.

Jeûner pendant 14 heures a des effets positifs sur l'énergie et l'humeur

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été présentés à la conférence européenne sur la nutrition à Belgrade, en Serbie. Dans le cadre des travaux, 37.545 personnes ont été invitées à manger comme elles le feraient normalement pendant une semaine, puis à respecter une fenêtre alimentaire de dix heures durant deux semaines. Plus de 36.231 participants ont décidé de continuer le jeûne intermittent et 27.371 adultes ont été considérés comme très impliqués. Les volontaires très impliqués étaient à 78 % des femmes, avec un âge moyen de 60 ans et un IMC de 25,6.

D’après les résultats, manger dans un créneau de dix heures est associé à une augmentation de l'énergie et de l'humeur et à une diminution de la sensation de faim. Les personnes qui respectaient régulièrement cette fenêtre alimentaire en retiraient davantage de bénéfices que celles qui la modifiaient d'un jour à l'autre. Autre constat : les adultes ayant suivi ce mode d’alimentation plus longtemps ont vu leur santé s'améliorer encore davantage.

Jeûne intermittent : "l'importance de la façon dont vous mangez"

"Cette étude vient s'ajouter au nombre croissant de preuves montrant l'importance de la façon dont vous mangez. L'impact de l'alimentation sur la santé n'est pas seulement lié à ce que l'on mange, mais aussi au moment où l'on choisit de prendre ses repas, et la fenêtre alimentaire est un comportement alimentaire important qui peut être bénéfique pour la santé. Les résultats montrent qu'il n'est pas nécessaire de manger tout le temps. De nombreuses personnes se sentiront rassasiées et perdront même du poids si elles limitent leur alimentation à une fenêtre de dix heures", a conclu Kate Bermingham, auteure principale des recherches, dans un communiqué.