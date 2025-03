Jeûne intermittent : une solution pour booster la libido ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que le jeûne intermittent augmente la libido des souris mâles en réduisant les niveaux de sérotonine dans le cerveau.

Cette baisse de sérotonine est due à une réduction du tryptophane, un acide aminé essentiel pour sa production.

Bien que les résultats soient prometteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets chez l'homme.

Le jeûne intermittent serait-il la solution pour améliorer la libido ? D’après les résultats d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell Metabolism, c’est le cas chez les souris mâles qui, lorsqu’elles suivaient ce régime alimentaire, avaient une meilleure activité sexuelle.

Le jeûne intermittent augmente la libido des souris

Durant leurs travaux, les scientifiques ont comparé deux groupes de souris. Dans le premier, les rongeurs jeûnaient, suivant un rythme de 24 heures d’accès libre à la nourriture puis 24 heures durant lesquelles elles ne pouvaient boire que de l’eau. Dans le second groupe, il n’y avait aucune restriction alimentaire.

Les souris ont été suivies sur le plan alimentaire à partir de deux mois, âge auquel elles ont donc commencé à jeûner dans le premier groupe. En revanche, pour les tests de fertilité, les chercheurs ont procédés par sous-groupe, pour mieux évaluer l’impact de l’alimentation en fonction de l’âge : souris de 8 mois du groupe 1, souris de 24 mois du groupe 1, souris de 8 mois du groupe 2 et souris de 24 mois du groupe 2

Pendant trois semaines, les rongeurs de chaque sous-groupe ont été associés à des souris femelles. Pendant ces moments, les scientifiques observaient leur comportement - fréquence et durée des rapports - et procédaient à des analyses de divers critères sexuels (niveaux de testostérone, nombre et la motilité des spermatozoïdes, poids des testicules, etc.) et des niveaux de certains neurotransmetteurs.

Résultats : tous les mâles de 8 mois ont pu se reproduire. En revanche, chez ceux de 24 mois, il y avait des différences. Une grande partie de ceux qui jeûnaient (83 %) ont réussi à se reproduire, alors que seulement 38 % de ceux dont l’alimentation n’était pas contrôlée ont réussi à féconder une femelle.

La baisse des niveaux de sérotonine augmente l’activité sexuelle

Étonnement, ce ne sont pas les paramètres sexuels des souris qui se sont améliorés. La qualité du sperme ou le poids des testicules étaient les mêmes que chez les autres. "C'est une question de comportement, indique le Dr. Dan Ehninger, l’un des auteurs. Les mâles à jeun avaient beaucoup plus de contacts sexuels que les souris qui pouvaient manger librement. En d'autres termes, ces animaux avaient une fréquence d'accouplement inhabituellement élevée et, par conséquent, un nombre de descendants inhabituellement élevé pour leur âge. Leur comportement d'accouplement compensait largement les limitations physiologiques liées à l'âge."

Mais ce comportement vient en partie du cerveau. Chez les souris ou les humains, le vieillissement augmente les niveaux de sérotonine dans le cerveau, un neurotransmetteur qui inhibe le comportement sexuel quand il est en quantité importante. Or, les scientifiques ont observé que le jeûne intermittent empêchait cette hausse de la sérotonine. Cela est dû à un acide aminé, appelé tryptophane, qui participe à la production de sérotonine. Mais les chercheurs ont découvert que le jeûne diminuait la quantité de tryptophane dans le cerveau, car les muscles absorbent davantage de tryptophane pendant les cycles de jeûne/réalimentation. Ainsi, la réduction du niveau de tryptophane entrainait une moins grande production de sérotonine, et donc une augmentation de la libido.

"Pour que le jeûne intermittent augmente la libido, cela prend un certain temps, prévient Yu Zhou, qui a participé à l'étude. D'après nos expériences, la durée minimale semble se situer entre six semaines et six mois."