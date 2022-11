Libido : quels sont les meilleurs sports pour la booster ?

L'ESSENTIEL Les habitants de Corse ont plus de relations sexuelles que toute autre région (15 fois par mois).

52 % des Français ont déclaré que faire du sport améliore leurs orgasmes.

Près de la moitié des Français pensent que leurs performances sexuelles se détérioreraient s’ils arrêtaient de pratiquer une activité sportive.

On le sait : le sport possède de nombreuses vertus pour la santé. Faire de l’exercice permet de prévenir les maladies non-transmissibles (pathologies cardiaques, cancers, diabète), de réduire les symptômes de dépression et d’anxiété ainsi que d’améliorer les fonctions cognitives. De nombreuses recherches ont montré qu’une activité sportive pouvait être bénéfique pour notre vie sexuelle. Récemment, la marque européenne de nutrition sportive MyProtein a dévoilé le classement des meilleures disciplines pour booster la libido.

Pour l’établir, elle a réalisé une étude menée auprès de 3.000 personnes vivant dans des pays européens. Les participants ont dû indiquer l’impact que le sport avait sur leur vie sexuelle, en examinant une série de facteurs, tels que l’endurance, la libido et la flexibilité. "Nous avons ensuite utilisé les données de l’enquête et les avis d’experts de Tina M. Penhollow, professeur de sciences de l’exercice, et d’Antonia Hall, éducatrice en santé sexuelle" afin de faire le classement.

Libido : le tennis est en tête du classement

D’après les résultats, le tennis se retrouve à la première position du classement. En plus de booster le désir sexuel, cette discipline permettrait de renforcer la force, l’équilibre, le cardio et d’augmenter naturellement les hormones du bien-être. Après ce sport de raquette, on retrouve la danse, qui aiderait 53 % des adultes à avoir plus confiance en eux. Cette pratique "favorise des sentiments de désir, de sensualité et de sex-appeal. Les compétences et la coordination requises renforcent la confiance en soi, ainsi que la confiance au sein d’une relation".

En troisième position : le yoga et le Pilates, qui font du bien au moral et augmentent la force physique et la flexibilité. "La musculation améliore aussi la libido en favorisant la production de testostérone, une hormone importante pour les hommes et les femmes. La testostérone contribue au désir sexuel et à la libido. Plus de la moitié (55 %) des personnes qui font de la musculation ont déclaré que cela avait augmenté leurs capacités sexuelles", peut-on lire dans l’enquête. Dans le top 5, on retrouve aussi le football.

Natation, vélo, marche : les autres sports pour le bien-être sexuel

Selon l’étude, la natation améliore également la vie sexuelle, en réduisant le stress et en travaillant l’endurance. Tout comme le yoga et le Pilates, la course à pied augmente aussi le niveau de testostérone et de libido. Elle permet d’avoir des orgasmes plus intenses. Autre activité sportive conseillée : le cyclisme. Faire du vélo "améliore la force et l’équilibre du bas du corps, ce qui permet d’explorer de nombreuses positions sexuelles".

La marche et la randonnée peuvent également augmenter le désir sexuel, car ces activités libèrent un sentiment d’indépendance et un sentiment d’accomplissement, ce qui peut améliorer le bonheur et la satisfaction en général. À la dernière place du podium, on retrouve le golf. "59 % des golfeurs déclarent que ce sport a amélioré leur flexibilité et leur mobilité. L’enquête a également révélé que les golfeurs ont des relations sexuelles plus souvent au cours d’un mois moyen (11,6) que les personnes qui pratiquent d’autres sports".