Sport : voici le meilleur moment de la journée pour faire fondre les graisses

L'ESSENTIEL 90 % des personnes diabétiques souffrent d'un diabète de type 2.

L'activité physique, l'alimentation et la perte de poids sont les trois facteurs clés pour contrôler la maladie.

Si vous faites du sport le matin, il faudrait peut-être changer vos habitudes. D’après une étude parue dans la revue spécialisée Diabetologia, faire de l’activité physique l’après-midi ou le soir serait plus efficace pour limiter la résistance à l’insuline, l’une des causes du diabète de type 2. En effet, la maladie est caractérisée par un "excès durable de la concentration de glucose dans le sang", due à une "baisse de la sensibilité des cellules - en particulier celles du foie, du muscle et du tissu adipeux – à l’insuline", rappelle l’Inserm.

Des liens déjà prouvés entre activité physique et résistance à l’insuline

"Des études antérieures ont démontré que l’exercice physique est lié à la réduction de la graisse hépatique et à l'amélioration de la sensibilité à l’insuline", rappellent les auteurs de cette nouvelle étude, des chercheurs de l’université de Leiden aux Pays-Bas. Une trop forte sédentarité augmente le risque de développer le diabète de type 2, mais il y aurait des horaires plus efficaces : "il a été avancé que le moment de l'activité physique dans la journée peut avoir un impact sur la santé métabolique", soulignent-ils. Mais la plupart des études ont été réalisées soit in vitro soit sur des animaux, cette fois, l’équipe a décidé de faire une recherche sur l'être humain. L'équipe a cherché à étudier les liens entre le moment de l'activité physique et la teneur en graisse du foie ainsi que la résistance à l'insuline dans une population d'âge moyen.

Une étude sur la glycémie, l’activité physique et la sédentarité

Les chercheurs ont utilisé les données de l'étude néerlandaise sur l'épidémiologie de l'obésité (NEO), une cohorte ayant pour objectif d’analyser les processus impliqués dans le développement des maladies liées à l’obésité. Des questionnaires ont été soumis aux participants pour observer leur niveau de sédentarité et d’activité physique, et les heures de pratique. Des échantillons sanguins ont aussi été analysés pour mesurer les taux de glycémie et d'insuline à jeun et postprandiaux (après les repas). Un sous-échantillon de 955 participants a reçu un accéléromètre et un moniteur de fréquence cardiaque à porter pendant quatre jours et quatre nuits consécutifs pour surveiller les mouvements et l'activité.

L’après-midi et le soir : les meilleurs moments pour faire du sport

En ajustant les résultats en fonction de différentes variables, comme l’âge ou le sexe, les scientifiques ont constaté qu’une dépense énergétique liée à l’exercice physique plus élevée était associée à la fois à une réduction de la teneur en graisse dans le foie et à une résistance à l'insuline réduite. Mais la véritable découverte réside dans l’association entre l’heure de la pratique : un effort physique d’intensité modérée à élevée l'après-midi ou le soir était liée à une réduction supplémentaire de la résistance à l'insuline, de 18 % et 25 % respectivement, par rapport à une répartition uniforme de l'activité tout au long de la journée. "Il n'y avait pas de différence significative dans la résistance à l'insuline entre l'activité matinale et l'activité répartie uniformément sur la journée", précisent les auteurs. Ils soulignent toutefois que d’autres études devront s’intéresser aux effets de l’heure de pratique d’une activité physique sur le risque de diabète de type 2.