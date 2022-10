Graisse viscérale : comment savoir que j'en ai trop ?

L'ESSENTIEL Il y a deux types de graisse abdominale : celle visible qui forme une sorte de bouée autour de la taille, et la graisse viscérale qui entoure les organes.

C'est la graisse viscérale qui est la plus dangereuse pour l'organisme, car elle favorise les maladies cardiaques, les risques de diabète, de troubles du sommeil et certains cancers.

La graisse viscérale se caractérise par une accumulation de tissu adipeux situé dans l’abdomen sous les muscles de la paroi abdominale. Cet excès de graisse abdominale est néfaste pour la santé, car il peut perturber le fonctionnement des organes, favoriser la résistante à l’insuline, affaiblir le système cardiovasculaire et augmenter le risque d’inflammations.

La consommation excessive d’alcool favorise l’accumulation de graisse viscérale

"Nous savons qu'il n'est pas sain d'avoir un excès de graisse corporelle. Mais certains types de graisse peuvent être encore plus nocif, surtout si nous en développons trop. La graisse viscérale, qui est stockée autour des organes peut contribuer à une série de problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, la démence et le cancer (…) Elle entoure vos principaux organes, notamment le foie, le pancréas et les reins", a expliqué le Docteur Brian Fisher, médecin généraliste, au magazine Eat this, not that !

Plusieurs facteurs peuvent favoriser un excédent de graisse abdominale. Première cause évoquée par Joanna Wen, coach certifiée en perte de poids chez Spices & Greens : la consommation excessive d’alcool. Les calories excédentaires présentes dans l’alcool sont principalement stockées sous forme de graisse au niveau de la ceinture abdominale. Un déséquilibre du microbiote intestinal ainsi que des épisodes réguliers de stress peuvent également engendrer un excès de graisse viscérale.

Tour de taille, IMC, glycémie… comment identifier un excès de tissu adipeux ?

Des examens permettent de diagnostiquer une accumulation de graisse viscérale. C’est notamment le cas des prises de sang. "Il est important que les personnes fassent des analyses sanguines chaque année. Des niveaux élevés d'œstradiol chez les hommes sont liés à la graisse abdominale. Des niveaux élevés de graisse viscérale sont également associés au syndrome métabolique, une combinaison d'anomalies lipidiques, d'hypertension et d'intolérance au glucose", a préconisé Kent Probst, entraîneur personnel et kinésithérapeute.

Également appelé périmètre abdominal (PA), le tour de taille permet de mesurer la graisse viscérale. "Un tour de taille de 35 pouces [ndlr 88.9 cm] ou plus pour les femmes et de 40 pouces [ndlr 101.6 cm] ou plus pour les hommes indique un excès de graisse viscérale. Cela vous expose à un risque important de maladies cardiaques et de diabète", a précisé Joanna Wen.

L’indice de masse corporelle (IMC) est un outil permettant de déterminer la corpulence d’une personne. En fonction de votre poids et de votre taille, l’IMC permet de vous situer dans une catégorie de poids (maigreur, normale, surpoids, obésité). "Un IMC de 30 ou plus indique une obésité, ce qui signifie que la quantité de graisse corporelle est supérieure à la normale", a souligné la coach. Dans certains cas, la graisse viscérale provoque également une résistance à l’insuline. Un taux de glycémie trop élevé peut donc alerter sur cet excès de tissu adipeux.