Diabète de type 1 : bientôt un médicament pour remplacer la piqûre d’insuline ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 1 atteint près de 10 % des personnes diabétiques

Une équipe de l’University of British Colombia a décidé de développer des comprimés d’insuline ingérés par voie orale pour remplacer les piqûres d'insuline

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang (hyperglycémie). Cette pathologie peut prendre deux formes : le diabète de type 1 causé par une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas et le diabète de type 2 qui se traduit par une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme.

Le traitement du diabète consiste à maintenir un bon équilibre alimentaire, à pratiquer une activité physique régulière et surtout à suivre les traitements médicamenteux. Généralement, les patients diabétiques de type 1 réalisent une injection d’insuline avant les repas pour réguler leur glycémie.

Des résultats concluants sur des rats

Cependant, les piqûres quotidiennes d’insuline peuvent s’avérer gênantes et contraignantes pour les personnes touchées par un diabète de type 1. Face à ce constat, une équipe de l’University of British Colombia (Canada) a donc décidé de développer des comprimés d’insuline à ingérer par voie orale. Ils ont donc réalisé différents tests sur des rats et ont découvert que la dernière version de leurs médicaments est absorbée de la même manière par les rongeurs que l’insuline injectée. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Au cours des premières tentatives de développement des comprimés, une grande partie de l’insuline s’accumulait dans l’estomac des rats. Dorénavant, 100% de l’insuline renfermée dans ces médicaments se retrouve directement dans leur foie. "Même après deux heures d'administration, nous n'avons pas trouvé d'insuline dans l'estomac des rats que nous avons testés. Tout était dans le foie et c'est la cible idéale pour l'insuline. C'est vraiment ce que nous voulions voir", a expliqué Yigong Guo, doctorant et premier auteur de l’étude, dans un communiqué.

Des essais sur l’homme sont nécessaires

D’après les chercheurs, la majorité des comprimés d’insuline qui sont encore au stade expérimental libèrent l’insuline lentement pendant deux à quatre heures tandis que l’insuline injectée à libération rapide peut se répandre dans l’organisme en l'espace de 30 à 120 minutes. "Comme l'insuline injectable à action rapide, notre comprimé d'administration orale est absorbé après une demi-heure et peut durer de deux à quatre heures", a indiqué le Docteur Baldelli, un des chercheurs.

L’équipe de chercheurs a également conçu un autre type de comprimé d’insuline qui se dissout lorsqu’il est placé entre la gencive et la joue. Cette technique permet d’amener directement l’insuline vers le foie sans qu’elle ne soit gaspillée ou décomposée.



"Ces résultats passionnants montrent que nous sommes sur la bonne voie pour développer une formulation d'insuline qui ne devra plus être injectée avant chaque repas, améliorant ainsi la qualité de vie ainsi que la santé mentale, de plus de neuf millions de diabétiques de type 1 dans le monde", a précisé le Professeur Anubhav Pratap-Singh, responsable de l’étude et de l’équipe scientifique de l’Université of British Colombia. Pour l’heure, les comprimés oraux d’insuline doivent être testés chez l’homme pour vérifier leur efficacité.