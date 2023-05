L’IMC affecte-t-il la libido ?

L'ESSENTIEL Une étude a fait le lien entre l'IMC et les troubles sexuels.

Plusieurs facteurs ont un impact sur l'épanouissement sexuel des hommes.

Les femmes obèses peuvent également souffrir d'un manque d'épanouissement sexuel.

Le poids affecte de nombreux domaines de notre vie : la santé générale, la santé mentale et la satisfaction sexuelle. Une équipe du Centre hospitalier universitaire Vaudois de Lausanne a étudié le lien entre les dysfonctions sexuelles masculines et l’obésité. Ils ont observé un lien évident entre les deux pathologies, mais ils ont également proposé des traitements efficaces. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Médicale Suisse.

Quels sont les liens entre obésité et sexualité ?

"Les troubles locaux liés à la relaxation des tissus caverneux, les modifications endocriniennes et les altérations du signal nerveux semblent être à la base de la dysfonction érectile chez ces patients" ont noté les chercheurs. Ce trouble se manifeste par l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisamment forte pour un rapport sexuel. Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans l’épanouissement sexuel chez les hommes obèses, notamment une image corporelle altérée qui peut nuire aux performances sexuelles, précisent les auteurs de l'étude. "La diminution de la taille fonctionnelle de la verge en raison du coussin graisseux pubien et la diminution des capacités physiques peuvent éroder la confiance dans les performances sexuelles et par là même le désir sexuel", ont-ils ajouté. La présence de maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle ou le diabète, peut également impacter la vie sexuelle.

Une prise en charge générale

"Il a clairement été démontré qu’une réduction de l’IMC améliore la fonction érectile et le désir sexuel, et que cette méthode doit être proposée aux patients motivés, avec une dysfonction érectile faible à modérée",expliquent les chercheurs. Selon eux, une combinaison d'activité physique accrue et de médicaments contre la dysfonction érectile est nécessaire pour obtenir de bons résultats. Elle peut être traitée de différentes manières : par des médicaments de type Viagra, par des injections intracaverneuses ou par une supplémentation en testostérone. Les scientifiques suisses ont observé que tous ces facteurs sont interdépendants : "Etant donné que la sexualité joue un rôle important dans l’estime de soi masculine, l’amélioration de la fonction sexuelle entraîne celle de l’humeur et augmente la motivation pour la perte pondérale."

Qu’en est-il des femmes ?

Des chercheurs de l'Inserm se sont également penchés sur le lien entre obésité et comportement sexuel dans un article publié dans le British Medical Journal. À l'aide d'une étude portant sur 12.300 personnes, ils ont découvert que les femmes obèses étaient 30 % moins susceptibles d'avoir un ou une partenaire sexuel(le) que les femmes dont l'IMC se situait dans la fourchette standard. Les chercheurs soulignent également qu'elles sont souvent moins bien suivies. "Les femmes obèses de moins de 30 ans étaient moins susceptibles de demander des conseils en matière de contraception ou d'utiliser des contraceptifs oraux, ajoutent-ils. Elles étaient également plus susceptibles de déclarer une grossesse non désirée." Généralement, la pression sociale, la faible estime de soi ainsi que les préoccupations concernant leur image corporelle ne font pas bon ménage avec l’épanouissement sexuel.