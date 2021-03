Il reste en érection pendant 9 jours après un accident de cyclomoteur

Les médecins de l’hôpital universitaire de Southampton, au Royaume-Uni, ont traité un patient de 35 ans présentant un symptôme atypique. Après une chute à mobylette, celui-ci serait resté en érection pendant neuf jours. Son histoire a été publiée dans le Case Reports in Urology ( https://www.hindawi.com/journals/criu/2019/3916056/ ).

Lors de son accident, l’homme s’était blessé à l’entre-jambe. Depuis, il avait un hématome sur toute la zone allant des testicules à la base du pénis et était en érection en permanence. Hormis ces symptômes, il ne signalait pas d’autres douleurs. Il a donc attendu quelques jours avant de consulter.

Priapisme : une érection de plus de quatre heures hors de toute libido

Le jour du rendez-vous, les médecins ont réalisé une échographie doppler. Il s’agit d’un examen d’imagerie médicale en deux dimensions qui permet d'explorer les flux sanguins. Grâce à celui-ci, ils ont découvert que ce patient souffrait d’un priapisme, c’est-à-dire une érection anormalement prolongée - plus de quatre heures - et hors de toute libido ou stimulation sexuelle. Cela est généralement causé par un trouble du drainage du sang par les veines des corps caverneux, c’est-à-dire les tissus érectiles qui se gorgent de sang pendant la phase d' érection . Dans le cas de ce patient, l’une de ses artères était bouchée et n’apportait plus de sang dans ses corps caverneux.

Une intervention chirurgicale pour éviter les risques à long terme

Pour le soigner, les médecins ont opté pour une intervention chirurgicale rapide afin d’éviter qu’il souffre de dysfonction érectile à long terme, qui est un risque potentiel. Finalement, l’opération permettant de déboucher l'artère s’est bien passée et il n’a eu aucune séquelle. Néanmoins, le trentenaire n’a pu retrouver une fonction érectile normale qu’un an après son accident. Malgré ce bémol, il peut s’estimer chanceux car les conséquences d’un priapisme sont parfois graves. S’il est pris en charge trop tard, le patient peut avoir des lésions irréversibles allant jusqu’à l’impuissance définitive.

Trois formes de priapisme : veineux, artériel et intermittent