La dysfonction érectile, un trouble encore méconnu

Elle concerne un homme sur trois après 50 ans, et un homme sur deux après 70 ans : la dysfonction érectile désigne l’incapacité à avoir ou à maintenir une érection suffisante pour l’activité sexuelle. Malgré sa fréquence, cette pathologie est peu connue du grand public. L’Association européenne d’urologie en fait le constat dans une étude parue lundi 21 septembre 2020. Sur l’ensemble des personnes interrogées, plus de la moitié ne savait pas définir la dysfonction érectile.

