Troubles de l’érection : les hommes concernés sont moins productifs au travail

D’après une récente étude menée dans six pays (Allemagne, Brésil, Chine, Espagne, France, Italie) 49,7% d’hommes sont touchés par un trouble de l’érection. Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont demandé à 52 000 hommes âgés de 40 à 70 ans de répondre à des questionnaires visant à indiquer la fréquence de leurs érections et leurs éventuelles difficultés à la maintenir, sur une période de six mois.

À tout âge, de très nombreux hommes connaissent parfois des "pannes sexuelles". Celles-ci sont le plus souvent liées à la fatigue, au stress, à diverses préoccupations, à la prise d’alcool ou à des problèmes avec leur partenaire.

Ces "tracas" occasionnels ne constituent toutefois pas des troubles de l’érection à proprement parler. On parle de dysfonction érectile lorsque l’incapacité à obtenir ou à maintenir un rapport sexuel pendant une durée d’au moins 3 mois.

Davantage d'absentéisme au travail

Comme le montrent les résultats de cette nouvelle étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practice, une dysfonction érectile peut s’accompagner d’un véritable mal-être psychologique pour le patient.

Sur les 49,7% d’hommes atteints de dysfonctionnement érectile (tous pays confondus), 71% ont signalé un taux d’absentéisme plus fréquent au travail et 24,8% une baisse de productivité.

"Le dysfonctionnement érectile représente un fardeau important en ce qui concerne la productivité au travail et la qualité de vie liée à la santé. Une meilleure prise en charge et un dépistage plus précoce peuvent contribuer à réduire ce fardeau", soulignent les auteurs de l'étude.