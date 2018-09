Dysfonction érectile : l’huile d’olive peut booster vos performances

On le sait, le régime crétois appelé aussi régime méditerranéen est bon pour la santé. Huile d’olive, végétaux, salades, crudités, un peu de viande blanche, de poisson et de fromage, des fruits et une consommation d'alcool très modérée : il est réputé pour être associé à la bonne santé et à la longévité. Ce régime serait également bien connu pour combattre les maladies cardio-vasculaires et les problèmes d’intestins. Mais c’est une toute autre vertu que pourrait permettre aujourd’hui la consommation abondante d’huile d’olive !

Réduire l’impuissance sexuelle

D’après une nouvelle étude scientifique, réalisée par des chercheurs de l'université d’Athènes et présentée lors du congrès annuel de l'European Society of Cardiology en août à Munich, l’huile d’olive serait aussi un remède naturel contre l’impuissance sexuelle.

L’étude a été menée auprès de 660 hommes d’un âge moyen de 67 ans. Tous suivaient un régime crétois ou méditerranéen avec notamment de l’huile d’olive. La conclusion de cette étude démontrait qu’une dose hebdomadaire de 9 cuillères à soupe d’huile d’olive par semaine augmentait les niveaux de testostérone et réduisait la dysfonction érectile.

"Les hommes qui suivent un régime méditerranéen - en particulier ceux qui consomment beaucoup d'huile d'olive - voient leur risque d'impuissance réduit de 40 %", a commenté le Dr Christina Chrysohoou, auteur principale de l’étude.

Un mal qui touche de nombreux hommes

La dysfonction érectile touche des hommes de tous âges. Elle augmente cependant avec les années : on considère que plus de 20% des hommes de plus de 60 ans en seraient victimes.

Cependant, loin d’être une fatalité, elle peut être soignée grâce à certains médicaments comme le viagra ou le Cialis mais aussi en changeant ses habitudes de vie. Le sport, l’alimentation ou encore la thérapie peuvent être des remèdes efficaces.