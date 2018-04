Le régime méditerranéen est bon pour les bactéries de votre intestin

Rien de mieux que le régime méditerranéen comme type d’alimentation, pour améliorer les bactéries de notre intestin. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude menée par des scientifiques du Wake Forest Baptist Medical Center, aux Etats-Unis. Cette dernière est publiée dans la revue Frontiers in Nutrition.

Le régime méditerranéen, c’est quoi ?

On connait les bienfaits du régime méditerranéen (appelé aussi crétois) depuis les années 50. Ancel Keys, épidémiologiste et biochimiste, a comparé les habitudes alimentaires de sept pays différents. Et les meilleurs étaient les crétois, qui avaient une espérance de vie plus longue.

Le régime méditerranéen se compose principalement de légumes, d’huiles riches en acides gras poly-insaturés ou mono-insaturés (huile d’olive, avocat, noix, colza ou tournesol), de fruits de mer, de viandes blanches et de fibres.

En plus d’allonger l’espérance de vie, le régime méditerranéen permet de réduire les risques d’accident cardio-vasculaire (infarctus du myocarde, AVC). Il serait aussi bénéfique en cas de cirrhose du foie.

Les bactéries bénéfiques de l’intestin augmentent

Les chercheurs du Wake Forest Baptist Medical Center ont découvert un autre de ses bienfaits. Il améliorerait notre microbiote, c’est à dire la nature des bactéries qui peuplent notre intestin. Pour mener cette étude, les scientifiques ont suivi des primates pendant 30 mois, en comparant le régime crétois au régime occidental (mais avec le même taux de calories). Le régime occidental était composé de matières grasses et de sucres.

Résultat: au bout des 30 mois, les primates nourris avec un régime méditerranéen avaient davantage de bonnes bactéries dans leur intestin. "Nous avons environ 2 milliards de bonnes et de mauvaises bactéries vivant dans notre intestin. Si les bactéries sont d’un certain type et mal équilibrées, notre santé peut en souffrir", explique ainsi Hariom Yadav, auteur principal de l’étude.